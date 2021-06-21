【歐國盃】意大利3戰全勝 孖威爾士晉級

歐洲國家盃舉行小組賽最後一輪賽事，A組意大利早以兩勝提前鎖定晉級，今場在替換8名正選後依然表現出色，最終1比0小勝威爾士，分別以小組首次名晉級淘汰賽。同時間舉行的另一場同組小組賽中，瑞士3比1擊敗土耳其，小組排名第3，有待其他分組賽事完成，才能得知能否晉級。

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意大利上輪分組賽輕取瑞士後已提前出線，今場大幅輪替仍然表現不錯，攻勢較對手強。意大利最終在上半場39分鐘憑一次罰球，由華拉提（Marco Veratti）助攻中場比斯拿（Matteo Pessina）射入全場唯一入球，成功擊敗對手。意大利以小組賽全勝佳績，首名晉級淘汰賽。

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威爾士曾試圖追平，但受制於意大利的防守，陣中主將巴爾（Gareth Bale）更錯失扳平黃金機會，加上後防小將﹑20歲的安柏度（Ethan Ampadu）在比賽中段領紅，最終不敵對手，屈居小組次名。

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瑞士同日憑利物浦中場沙基利（Xherdan Shaqiri）梅開二度，加上前鋒施費洛域（Haris Seferovic）的一球進帳，3比1打敗土耳其，保持晉級希望，更送出局的土耳其3場全敗。

責任編輯：吳漢培