  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (一) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐國盃】意大利3戰全勝 孖威爾士晉級

環球政治 10:53 2021/06/21

分享：

歐洲國家盃舉行小組賽最後一輪賽事，A組意大利早以兩勝提前鎖定晉級，今場在替換8名正選後依然表現出色，最終1比0小勝威爾士，分別以小組首次名晉級淘汰賽。同時間舉行的另一場同組小組賽中，瑞士3比1擊敗土耳其，小組排名第3，有待其他分組賽事完成，才能得知能否晉級。

【歐國盃】耶莫蘭高力捧贊助商 笑指「歡迎搵佢代言」 【下一頁】

意大利上輪分組賽輕取瑞士後已提前出線，今場大幅輪替仍然表現不錯，攻勢較對手強。意大利最終在上半場39分鐘憑一次罰球，由華拉提（Marco Veratti）助攻中場比斯拿（Matteo Pessina）射入全場唯一入球，成功擊敗對手。意大利以小組賽全勝佳績，首名晉級淘汰賽。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

威爾士曾試圖追平，但受制於意大利的防守，陣中主將巴爾（Gareth Bale）更錯失扳平黃金機會，加上後防小將﹑20歲的安柏度（Ethan Ampadu）在比賽中段領紅，最終不敵對手，屈居小組次名。

【歐國盃】歐足協提醒球員 勿再移動贊助商物品 【下一頁】

瑞士同日憑利物浦中場沙基利（Xherdan Shaqiri）梅開二度，加上前鋒施費洛域（Haris Seferovic）的一球進帳，3比1打敗土耳其，保持晉級希望，更送出局的土耳其3場全敗。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【歐國盃】耶莫蘭高力捧贊助商 笑指「歡迎搵佢代言」
2021/06/19
【歐國盃】耶莫蘭高力捧贊助商 笑指「歡迎搵佢代言」
【歐國盃】歐足協提醒球員 勿再移動贊助商物品
2021/06/18
【歐國盃】歐足協提醒球員 勿再移動贊助商物品
【歐國盃】賽前傳場外有炸彈 意大利輕取瑞士晉級
2021/06/17
【歐國盃】賽前傳場外有炸彈 意大利輕取瑞士晉級
【歐國盃】普巴唔理贊助商 賽後記招移開啤酒瓶
2021/06/16
【歐國盃】普巴唔理贊助商 賽後記招移開啤酒瓶
【歐國盃】C朗破入球紀錄 葡萄牙大勝匈牙利
2021/06/16
【歐國盃】C朗破入球紀錄 葡萄牙大勝匈牙利

你可能感興趣

【歐國盃】耶莫蘭高力捧贊助商 笑指「歡迎搵佢代言」
11:01 2021/06/19
【歐國盃】耶莫蘭高力捧贊助商 笑指「歡迎搵佢代言」
【歐國盃】歐足協提醒球員 勿再移動贊助商物品
13:43 2021/06/18
【歐國盃】歐足協提醒球員 勿再移動贊助商物品
【歐國盃】賽前傳場外有炸彈 意大利輕取瑞士晉級
11:08 2021/06/17
【歐國盃】賽前傳場外有炸彈 意大利輕取瑞士晉級
運動 歐洲國家盃 威爾斯 瑞士 意大利 土耳其 巴爾

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間11:00）

下一篇文章

美國男控7間航空公司歧視 稱焦慮症不能戴口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間11:00）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單