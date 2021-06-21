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【異動股】錦欣生殖收購康芝醫院股權　全日升8%

股市 16:16 2021/06/21

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四川錦欣生殖將收購康芝醫院10%股權，涉資約3774萬元人民幣。

錦欣生殖 （01951） 上周五（18日）宣佈，公司全資子公司四川錦欣生殖已與康芝醫業（深﹕300086）旗下公司廣東元寧製藥管理訂立收購股權協議。四川錦欣生殖將收購康芝醫院10%股權，涉資約3774萬元人民幣。

錦欣生殖周一（21曰）曾升逾一成，下午收報19.96元，升8.5%，成交額達8.71億元。

康芝公司為一間投資控股公司，目前分別持有雲南九洲醫院、昆明和萬家婦產醫院的51%股權。

此外，錦欣生殖旗下全資子公司Jinxin Fertility Group （BVI）擬聯同濱海遠賢收購康芝醫院剩下的90%股權，以及廣州雲芝彩科技及廣州和家管理諮詢兩間公司的100%股權。

交易完成後，錦欣生殖和濱海遠賢將分別持有10%及90%康芝醫院公司股權。濱海遠賢將透過康芝醫院、廣州雲芝彩及廣州和萬家控制該等醫院，意味著錦欣生殖可間接享有該等醫院的19.33%經濟利益。

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編輯﹕賴奕羚

港股 收購 錦欣生殖（01951）
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