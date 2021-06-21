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【港股收市】恒指全日跌312點收28489點　恒大抽升9%、銀行股受壓、中移動升近3%

股市 16:24 2021/06/21

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聯儲局官員再發表鷹派言論，美股上周五急跌，亞太區股市跟挫，日股曾跌逾千點。美國30年及10年期債息分別跌穿2厘及1.4厘，銀行股受壓。聯儲局主席鮑威爾本周二將出席眾議院聽證會，市場關注會否就未來政策方向作出指引。

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財經日誌

 

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【16：15】恒指全日跌312點收28489點；科指跌1.1%，收7955點。大市成交1573億元。美國長債息下跌，銀行股受壓，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、恒生 （00011） 齊跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%，收590.5元；恒大 （03333） 全日升9%，收10.8元、中移動 （00941） 升2.7%，收48.65元。

【16：00】恒指U盤前跌299點，報28502點。

【15：55】丘鈦科技 （01478） 升勢持續，股價現飚近14%，最新報15.22元，成交額4.4億元。

【15：47】政府將放寬部分社交距離措施，港股跌幅收窄，最新報28512點，跌289點，收復28500點關口。

【15：23】中國飛鶴股價受壓，現跌逾7%，最新報17.2元，盤中低見16.96元，成交金額12.4億元。

【15：00】美國30年及10年期債息分別跌穿2厘及1.4厘，本港一眾銀行股下挫，滙豐 （00005） 跌3.5%，最新報45.55；渣打 （02888） 也挫3.6%，最新報50元；恒生銀行 （00011） 跌3%，最新報151.5元；中銀香港 （02388） 跌1.7%﹐最新報26.3元；大新銀行 （02356） 回吐9.2%；其母大新金融 （00440） 也急吐5.7%。

【大新系】大新金融、大新銀行齊破頂　花旗：中期業績港銀中最好、具加派息空間

【14：54】個別媒體股午後炒高，毛記葵涌 （01716） 午後突升一成，最新報1.35元，成交額1000萬元；東方報業 （00018） 現升14%，最新報0.74元；有線寬頻 （01097） 現升12.7%，最新報0.087元。

本地傳媒報道，毛記葵涌擬加入行列發展網購平台，並找來網店Hello Bear合作開發，不過有別於HKTVmall、天貓香港等主打生活用品，毛記網購平台「Mofargo」預料將主攻時尚服飾產品。

【14：41】恒大系逆市上升，恒大 （03333） 現升近一成，最新報10.84元；恒大物業 （06666） 最新報8.67元，升5.9%；恒大汽車 （00708） 現升1.4%，最新報28.85元。內地A股深圳嘉凱城（深﹕000918）發表公告，中國恒大 旗下廣州凱隆已與華建控股簽訂股份轉讓框架協議。

【14：35】國泰 （00293） 據報擬擴非航空業務，鼓勵客戶購買「國泰」生態系統內的商品、服務和產品，以在運送乘客業務之外增加收入。國泰現微跌0.4%，最新報6.9元。

【國泰危機】國泰航空據報研航空以外業務　參考「亞馬遜」模式

【14：26】小米 （01810） 現跌3%，最新報27.95元，成交額29億元。

【14：19】海底撈 （06862） 半日跌近半成，最新報37.6元。

【13：30】區內股市急跌，日經225指數現跌逾千點或3.55%，最新報27937點；台股收跌約1.48%，報17062點，恒指跌幅現擴大至約457點，最新報28345點。

【13：10】港股午後跌逾400點，最新報28400點。思摩爾 （06969） 現跌逾7.6%，最新報40.6元。比亞迪電子 （00285） 現跌逾2%，最新報51.75元。

【12：05】恒指半日收報28413點，跌387點或1.35%；國指午收10533點，跌1.06%； 科指半日跌約1.55%，收7916點，大市半日成交886億元。滙豐 （00005） 半日挫逾4%，午收45.15元；騰訊 （00700） 半日跌逾2%，午收589.5元；美團 （03690） 半日跌1.5%，午收296.2元。汽車股逆市造好，吉利 （00175） 半日升4.6%，午收25.1元；長汽 （02333） 半日升6.4%，午收24.9元。藥明生物 （02269） 半日曾創新高，午收138元，升4.5%。

【12：00】恒指中午跌387點報28413點。

【11：47】太古系有利好消息，但股價照跌。太古 （00019） 股價現跌逾2%，最新報55.6元。太古指出，新冠疫情繼續為公司帶來重大挑戰和不明朗的因素，但預計上半年的業務表現應略勝於2020年業績公布時的預期；現時不再預期上半年會錄得經常性虧損。另外，國泰 （00293） 料上半年虧損收窄，惟該股現跌1.3%，最新報6.84元。

【太古系利好消息】太古料上半年不再錄經常性虧損　國泰望虧損收窄

【11：42】恒大 （03333） 盤中觸及逾4年低位後反彈，盤中低見9.73元，最新報10.54元，倒升6.4%，為3月底以來盤中最大升幅。

【11：15】中國鐵鈦 （00893） 現跌逾1%，最新報0.183元，盤中低見0.178元，創1個月低。

該公司公布，於上周五（18日），四川省阿壩州汶川縣新橋村龍張口受到山體滑坡衝擊，導致受災地區道路封閉以及主要通訊及電力供應中斷。高壓電纜受損導致集團毛嶺鐵礦的礦場工地完全停電。區內物資供應亦受到影響。為安全起見，集團自上周五起即時暫停毛嶺鐵礦營運。現正搶修毛嶺鐵礦受損設施。基於初步評估，如無意外情況，毛嶺鐵礦可能須於7月初方能恢復營運，故暫時停產將嚴重影響毛嶺鐵礦於6月份的生產。此外，預期集團將就恢復毛嶺鐵礦營運產生附帶成本。

【11：11】騰訊 （00700） 跌褔擴大至逾2%，拖累恒指跌幅擴大，最新跌371點，報28431點，失守28500點。

【11：08】藥明生物 （02269） 破頂，現升逾7%，最新報141.4元，盤中高見142.6元，創新高，成交額22.4億元。

【藥明生物】藥明生物上調盈利指引、股價破頂升5%　大摩高盛齊升目標價

【11：06】東方報業集團 （00018） 全年扭虧為盈，現升9.2%，最新報0.71元，盤中高見0.74元。

東方報業擬易名為「東方企控」　上財年扭虧賺2.1億元　早段升一成

【10：57】錦欣生殖 （01951） 收購A股康芝醫業（深﹕300086）兩家醫院權益，該股現升13%，最新報20.8元，成交額5.3億元。

【異動股】錦欣生殖收購康芝醫院股權　股價升逾一成　

【10：29】停牌4年的隆成金融 （01225） 滿足所有復牌條件，該股今早復牌，股價先升後跌，該股飈逾7成高見0.217元後倒跌，現挫48.9%，最新報0.065元。

【10：23】鞍鋼 （00347） 發盈喜，料上半年純利將從去年同期的5億元人幣躍升至48億元人民幣，升幅達8.6倍，該股現升7.1%，最新報4.95元，盤中高見5.13元。受消息刺激，鋼材股股價集體走高，馬鋼 （00323） 現升4.4%，最新報3.55元。

【鋼材股】鞍鋼發盈喜股價曾升一成 　馬鋼升4%

【10：17】汽車股逆市造好，吉利 （00175） 現升4.4%，最新報25.05元；長城汽車 （02333） 據報正考慮收購著名汽車品牌平治母公司戴姆勒，旗下位於巴西的一家工廠，現升逾6%，最新報24.9元。另外，比亞迪 （01211） 現升2.6%，最新報238.4元。

【汽車股】長城汽車泰國羅勇工廠投產　初期年產能8萬輛

【10：09】滙豐 （00005） 出售法國零售銀行業務，料產生23億美元除稅前虧損。該股現跌3.7%，最新報45.45元，盤中低見45.1元，創1個月低，成交額逾6億元。

【滙豐HSBC】滙豐宣布出售法國零售銀行業務　料產生23億美元除稅前虧損　早段跌逾3%

【09：50】中電信 （00728） 調整派息比率，2022年起宣派中期股息，並稱A股發行上市後3年內， 每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。該股今早造好，現升逾半成，最新報2.46元，成交額4.2億元。另外，中移動 （00941） 升逾2%，最新報48.4元；聯通 （00762） 現升逾1%，最新報4.18元。

【中電信回A】中電信：回A後3年內派息比率升至逾70%　明年起派中期息　股價升逾6%

【09：45】科技股下挫，騰訊 （00700） 現跌1.4%，最新報594.5元，失守600元關口，成交額逾15億元；阿里巴巴 （09988） 現跌1.3%報204.2元、美團 （03690） 跌2%，報294.6元；京東 （09618） 跌3.4%，最新報276.8元；網易 （09999） 現跌4%，最新報166.7元。

【09：21】恒指於競價時段跌300點，報28502點。

【09：18】人民幣兌美元中間價報6.4546，較上日中間價下跌185點子，創逾1個月以來新低。

【09：14】日本日經225指數曾瀉875點，最新插801點或2.77%，報28149。南韓股市亦下跌，韓國KOSPI指數最新跌21點或0.65%，報3245點。

【壹傳媒】外電引述黎智英助理Mark Simon稱《蘋果日報》將在幾日內被逼關閉

【中電信回A】中電信：回A後3年內派息比率升至逾70%　明年起派中期息

【配股潮】天譽置業折讓8.7%配股籌近4.3億元

中燃氣夥聯合國環境規劃署訂立諒解備忘錄　實現減甲烷排放

東方報業擬易名為「東方企控」　上財年扭虧賺2.1億元

【08：15】金價下跌，紐約8月期金上周五收市跌5.8美元，報每安士1769美元。總結上周，金價連跌三個星期，全周下挫大約6%，是去年3月以來最大一周跌幅。國際油價則造好，紐約7月期油收市升60美仙，報每桶71.64元。倫敦布蘭特8月期油收市升43美仙，報每桶73.51美元。總結上周，油價連升四個星期，紐約期油和布蘭特期油本周均升約1%。

【08：05】港股ADR 上周五收市普遍下跌。

【08：00】受聯儲局官員鷹派言論影響，美股上周五下跌， 聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預料，聯儲局應該在明年底開始加息。總結上周，道指跌近3.5%，是去年10月以來表現最差的一個星期；標指則結束三個星期升勢，跌約1.9%，是2月以來最大一周跌幅，納指跌0.2%。

【開市9點半】恒基打疫苗抽金開始登記　消費券抽額外獎　iBond抽中兩手定三手　奈雪的茶火熱料難抽

上交易日港股市況：【下一頁】

責任編輯：吳敏芳

京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 錦欣生殖（01951） 隆成金融（01225） 藥明生物（02269） 中國鐵鈦（00893） 長城汽車（02333） 滙豐控股（00005） 布蘭特期油
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