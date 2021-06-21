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【港股市況】美股上周五急挫恒指早段跟跌逾300點　中電信增派息比率逆市升、京東網易跌3至4%

股市 09:54 2021/06/21

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聯儲局官員再發表鷹派言論，美股上周五急跌，亞太區股市今早跟挫。聯儲局主席鮑威爾本周二將出席眾議院聽證會，市場關注會否就未來政策方向作出指引。

財經日誌

 

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【09：50】中電信 （00728） 調整派息比率，2022年起宣派中期股息，並稱A股發行上市後3年內， 每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。該股今早造好，現升逾半成，最新報2.46元，成交額4.2億元。另外，中移動 （00941） 升逾2%，最新報48.4元；聯通 （00762） 現升逾1%，最新報4.18元。

【中電信回A】中電信：回A後3年內派息比率升至逾70%　明年起派中期息　股價升逾6%

【09：45】科技股下挫，騰訊 （00700） 現跌1.4%，最新報594.5元，失守600元關口，成交額逾15億元；阿里巴巴 （09988） 現跌1.3%報204.2元、美團 （03690） 跌2%，報294.6元；京東 （09618） 跌3.4%，最新報276.8元；網易 （09999） 現跌4%，最新報166.7元。

【09：21】恒指於競價時段跌300點，報28502點。

【09：18】人民幣兌美元中間價報6.4546，較上日中間價下跌185點子，創逾1個月以來新低。

【09：14】日本日經225指數曾瀉875點，最新插801點或2.77%，報28149。南韓股市亦下跌，韓國KOSPI指數最新跌21點或0.65%，報3245點。

【壹傳媒】外電引述黎智英助理Mark Simon稱《蘋果日報》將在幾日內被逼關閉

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中燃氣夥聯合國環境規劃署訂立諒解備忘錄　實現減甲烷排放

東方報業擬易名為「東方企控」　上財年扭虧賺2.1億元

【08：15】金價下跌，紐約8月期金上周五收市跌5.8美元，報每安士1769美元。總結上周，金價連跌三個星期，全周下挫大約6%，是去年3月以來最大一周跌幅。國際油價則造好，紐約7月期油收市升60美仙，報每桶71.64元。倫敦布蘭特8月期油收市升43美仙，報每桶73.51美元。總結上周，油價連升四個星期，紐約期油和布蘭特期油本周均升約1%。

【08：05】港股ADR 上周五收市普遍下跌。

【08：00】受聯儲局官員鷹派言論影響，美股上周五下跌， 聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預料，聯儲局應該在明年底開始加息。總結上周，道指跌近3.5%，是去年10月以來表現最差的一個星期；標指則結束三個星期升勢，跌約1.9%，是2月以來最大一周跌幅，納指跌0.2%。

【開市9點半】恒基打疫苗抽金開始登記　消費券抽額外獎　iBond抽中兩手定三手　奈雪的茶火熱料難抽

上交易日港股市況：【下一頁】

責任編輯：吳敏芳

壹傳媒（00282） 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 日本 加息 亞太 ADR 港股 美股

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