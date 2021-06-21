  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (一) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果日報停刊】壹傳媒擬停刊蘋果日報　若保安局不許支薪「6.26」為最後見報日（第二版）

股市 16:12 2021/06/21

分享：

【蘋果日報停運】壹傳媒擬停運蘋果日報　若保安局不許支薪「6.26」為最後見報日（第二版）

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英助理Mark Simon今早向外電指，由於壹傳媒被當局根據《港區國安法》凍結資產，《蘋果日報》將在幾日內被逼停刊。消息指，壹傳媒董事會有共識，若周五前無法得保安局許可動用被凍資金支薪，將會在周五（25日）晚上11時59分停刊蘋果日報及停運蘋果動新聞，並設6月26日為蘋果日報最後見報日。

壹傳媒表示，若員工決定即時辭職，可無毋須通知、立即生效，若周五公司決定關門，遣散員工，或會有多一個月代通知金，但坦言無人能確保，如正常辭職，則以本月工資為準。

警務處國家安全處周四早上以港區國安法，拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉以及總編輯羅偉光5名高層。

另外，保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司約1800萬元資產，或令《蘋果日報》面臨支薪困難。

本地傳媒報道，壹傳媒集團今日將去信保安局申請解凍部分資產向員工出糧。勞工及福利局副局長何啟明昨日稱暫未收到《蘋果日報》員工求助，稱公司即使資金被凍結，也應保障員工獲支薪。壹傳媒工會表示非常理解及諒解公司目前的困境，絕對相信公司無意拖糧。

壹傳媒周四開市前宣布停牌。

（第二版新增下午舉行員工會議內容）

相關文章：

【港區國安法】警拘捕壹傳媒五名高層　國安處凍結1800萬元、壹傳媒停牌毛記葵涌曾升4成

【壹傳媒】梁振英澄清僅持壹傳媒2000股　籲市場人士不必猜測

【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飈升一倍

 

港股 壹傳媒（00282） 國安法 港區國安法 黎智英
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）