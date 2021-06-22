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【蘋果日報停刊】壹傳媒擬停刊蘋果日報　港府據報不會批准解凍壹傳媒資產（第二版）

股市 07:34 2021/06/22

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【蘋果日報停運】壹傳媒擬停運蘋果日報　若保安局不許支薪「6.26」為最後見報日（第二版）

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英助理Mark Simon周一早上向外電指，由於壹傳媒被當局根據《港區國安法》凍結資產，《蘋果日報》將在幾日內被逼停刊。有報道消息指，因相關資產涉及的案件正調查中，並在法庭提堂，不會批准解凍資產。另有消息指因大部分員工已辭職，《蘋果日報》可能最早於周三停運。蘋果九點半新聞昨晚則率先宣布停播，並於6月22日凌晨起停止更新財經網上版。

早前消息指，壹傳媒董事會有共識，若周五前無法得保安局許可動用被凍資金支薪，將會在周五（25日）晚上11時59分停刊蘋果日報及停運蘋果動新聞，並設6月26日為蘋果日報最後見報日。

壹傳媒表示，若員工決定即時辭職，可無毋須通知、立即生效，若周五公司決定關門，遣散員工，或會有多一個月代通知金，但坦言無人能確保，如正常辭職，則以本月工資為準。

警務處國家安全處周四早上以港區國安法，拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉以及總編輯羅偉光5名高層。

另外，保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司約1800萬元資產，或令《蘋果日報》面臨支薪困難。

本地傳媒報道，壹傳媒集團今日將去信保安局申請解凍部分資產向員工出糧。勞工及福利局副局長何啟明昨日稱暫未收到《蘋果日報》員工求助，稱公司即使資金被凍結，也應保障員工獲支薪。壹傳媒工會表示非常理解及諒解公司目前的困境，絕對相信公司無意拖糧。

壹傳媒周四開市前宣布停牌。

（第二版新增下午舉行員工會議內容）

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港股 壹傳媒（00282） 國安法 港區國安法 黎智英

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