【蘋果日報停刊】《蘋果日報》午夜起停止運作　科技園啟動重收將軍澳工業邨土地程序（附短片）

▲ 最後一份蘋果日報明天出版

壹傳媒 （00282） 今日（23日）表示，《蘋果日報》印刷版將不遲於周六（26日）結束，而電子版亦不遲於星期六晚上11時59分停用，公司感謝讀者忠實支持，並感謝記者、員工及廣告商在過去26年的信任。《蘋果日報》管理層指出，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，最後一份《蘋果日報》將於明天（24日）出版，網站將於午夜後停止更新。

壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon周一早上向外電指，由於壹傳媒被當局根據《港區國安法》凍結資產，《蘋果日報》將在幾日內被逼停刊。此前有報道指，因相關資產涉及的案件正調查中，並在法庭提堂，不會批准解凍資產。

蘋果九點半新聞周一晚則率先宣布停播，並於6月22日凌晨起停止更新財經網上版。

香港科技園公司啟動重收程序

香港科技園公司最新發聲明稱，蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，香港科技園公司已按照契約條款，採取相應行動，向蘋果日報印刷有限公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

林鄭：傳媒機構負責人不能以新聞自由為保護罩

對於《蘋果日報》或將停刊，特首林鄭月娥昨日表示，《港區國安法》實施快將一周年，政府必定認真嚴肅執行，不能讓法例形同虛設，並稱今次執法行動與新聞自由無關，傳媒機構負責人不能以新聞自由為保護罩，而不遵守法律。

壹傳媒此前稱，若員工決定即時辭職，可無毋須通知、立即生效，若周五公司決定關門，遣散員工，或會有多一個月代通知金，但坦言無人能確保，如正常辭職，則以本月工資為準。

保安局凍結《蘋果日報》約1800萬元資產

警務處國家安全處於6月17日早上以港區國安法，拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉以及總編輯羅偉光5名高層。

另外，保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司約1800萬元資產，或令《蘋果日報》面臨支薪困難。

本地傳媒報道，壹傳媒集團今日將去信保安局申請解凍部分資產向員工出糧。勞工及福利局副局長何啟明昨日稱暫未收到《蘋果日報》員工求助，稱公司即使資金被凍結，也應保障員工獲支薪。壹傳媒工會表示非常理解及諒解公司目前的困境，絕對相信公司無意拖糧。

壹傳媒於6月17日開市前宣布停牌。

（第六版新增科技園內容；第五版新增蘋果日報午夜起停運，第四版新增壹傳媒回應，第三版新增林鄭月娥回應，第二版新增下午舉行員工會議內容）

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