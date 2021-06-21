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【壹傳媒】黎智英助理Mark Simon：蘋果日報或數日內被逼關閉　今開董事會決定（第二版）

股市 10:52 2021/06/21

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【壹傳媒】外電引述黎智英助理Mark Simon稱《蘋果日報》將在幾日內被逼關閉

《路透》報道，引述壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英助理Mark Simon指，由於壹傳媒被當局根據《港區國安法》凍結資產，《蘋果日報》將在幾日內被逼關閉。Mark Simon在美國以電話表示，壹傳媒董事會將於今日開會討論，如何在無法獲得更多資金下繼續《蘋果日報》業務，決定是否繼續營運或停刊。

警務處國家安全處據報周四早上拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉以及總編輯羅偉光。

另外，保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司約1800萬元資產，或令《蘋果日報》面臨支薪困難。

本地傳媒報道，壹傳媒集團今日將去信保安局申請解凍部分資產向員工出糧。勞工及福利局副局長何啟明昨日稱暫未收到《蘋果日報》員工求助，稱公司即使資金被凍結，也應保障員工獲支薪。壹傳媒工會表示非常理解及諒解公司目前的困境，絕對相信公司無意拖糧。

壹傳媒周四開市前宣布停牌。

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港股 壹傳媒（00282） 國安法 港區國安法 黎智英

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