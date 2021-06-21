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【SPAC】對冲基金名宿阿克曼SPAC斥312億元收購環球音樂一成股權

股市 08:34 2021/06/21

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【SPAC】對冲基金名宿阿克曼SPAC斥312億元收購環球音樂一成股權

美國對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）旗下的一家特殊目的收購公司（SPAC）Pershing Square Tontine Holdings Ltd（美﹕PSTH） 入股騰訊有份投資的環球音樂（Universal Music Group） 。

PSTH 同意從法國媒體巨擘維旺達（Vivendi） 收購環球音樂一成股權，作價約40億美元（約312億港元）。PSTH表示，有關交易將於數周內完成，待維旺達今年較後時間安排環球音樂在荷蘭證交所掛牌後，該公司持有的環球音樂股份將分派予全部股東。

雖然一般SPAC是與收購對象合併，但今次PSTH還餘下約15億美元，還有阿克曼旗下基金等承諾提供多14億美元資金。PSTH 表明，會繼續尋找新業務併購。

按今次交易，環球音樂估值350億歐元推算，騰訊持有的兩成股權，約值70億歐元。

相關文章：

【SPAC】環球音樂集團據報即將完成合併上市交易　估值約400億美元超Grab

【SPAC】港府：港交所第三季諮詢香港引入SPAC上市制度（第二版）

編輯：吳敏芳

美股 環球音樂集團 基金 合併 收購 特殊目的收購公司（SPAC）

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【壹傳媒】外電引述黎智英助理Mark Simon稱《蘋果日報》將在幾日內被逼關閉
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