▲ 【SPAC】對冲基金名宿阿克曼SPAC斥312億元收購環球音樂一成股權

美國對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）旗下的一家特殊目的收購公司（SPAC）Pershing Square Tontine Holdings Ltd（美﹕PSTH） 入股騰訊有份投資的環球音樂（Universal Music Group） 。

PSTH 同意從法國媒體巨擘維旺達（Vivendi） 收購環球音樂一成股權，作價約40億美元（約312億港元）。PSTH表示，有關交易將於數周內完成，待維旺達今年較後時間安排環球音樂在荷蘭證交所掛牌後，該公司持有的環球音樂股份將分派予全部股東。

雖然一般SPAC是與收購對象合併，但今次PSTH還餘下約15億美元，還有阿克曼旗下基金等承諾提供多14億美元資金。PSTH 表明，會繼續尋找新業務併購。

按今次交易，環球音樂估值350億歐元推算，騰訊持有的兩成股權，約值70億歐元。

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編輯：吳敏芳