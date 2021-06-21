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【開市9點半】恒基打疫苗抽金開始登記　消費券抽額外獎　iBond抽中兩手定三手　奈雪的茶火熱料難抽

股市 06:39 2021/06/21

分享：

（1）美股上周五急跌533點，夜期跟跌236點，不過在美國10年期債息跌至1.44厘的3個月低水平後，對科技股重拾興趣，不過，市場更大興趣的，是恒基兆業今日開始登記疫苗優惠，已打兩劑疫苗者，均可參加6輪的抽獎，頭奬是999足金乙両，壓軸的終極大獎是得999足金60両，網站www.hldluckydraw.hk於上午9時開始接受登記。

即睇開市９點半重點：

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【疫苗優惠】恒地大抽獎周一起登記　頭獎可獲足金60両（附抽獎網址、具體抽獎日期）

（2）除了疫苗優惠，電子消費券亦是暑期重頭戲，AlipayHK表示，由7月4日登記期開始，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，可於近百間商戶中揀選最多5份心儀獎賞禮遇，最高總值港幣5000元。不過，暫未知詳細獎賞內容。

【電子消費券】AlipayHK推出逾10億元獎賞 「超離地特別賞」包括麥當勞全年365個巨無霸餐

【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

（3）八達通亦宣布，首200萬名以八達通登記領取的市民，將登記領取的八達通加入八達通App，在政府消費券計劃網站登記完成後，就可獲得18元八達通增值額。

【電子消費券】八達通推電子消費券獎賞 最多可獲118元增值額

（4）至於抽新股方面，中駿商管（新上市編號﹕00606）今日招股，入場費4646.4元，兩隻藍籌股安踏體育 （02020） 及恒安國際 （01044） 亦有執行董事捧揚。

iBond本周進程，今日通知分配結果，周三（6月23日）獲分貨及暗盤交易，周四掛牌，可場內港交所及場外銀行交易。

【新股IPO】中駿商管00606周一起招股　一手入場費4646元　安踏丁世家做基投（第二版）

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶2150孖展火熱　暫錄815億元超購158倍（不斷更新）

（5）消息指內地今日實施新計法，變相減存息，尤其是長息，對將開通的理財通，存息或較以往下調。

【人民幣定期存款】市傳周一起內地存款採新定價機制 北上長年期高息人幣定存恐成絕唱

（6）內地618購物節，京東 （09618） 18天的交易額3438億元人民幣，創歷史紀錄，阿里巴巴則不公布相關數據。

【618戰報】「京東618」累計下單金額超3438億人幣 按年增27.7%

（7）內地618購物節，順豐亦大收旺場。

【618戰報】順豐618報捷　整體業務量按年增長逾四成

（8）比特幣及AMC娛樂等有無共同點？都是近期炒上，而投資者往往覺得高處不勝寒的投資產品，亦同時有人唱好，有人唱淡，各自有利益盤算。

【沽注一擲原型】Michael Burry警告加密貨幣、迷因股若崩盤 損失或達國家規模

（9）金價跌穿1800美元，專家繼續唱2000美元？都要睇一睇。

【金價走勢】黃金後市料升浪未完 專家最牛睇2000美元

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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