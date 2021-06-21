▲ 【沽注一擲原型】Michael Burry警告加密貨幣、抱團股若崩盤 損失或達國家規模

資金年內大舉湧入加密貨幣及迷因股（meme stocks，即社交平台抱團股），電影《沽注一擲（The Big Short）》原型、知名投資者Michael Burry在社交平台Twitter警告，若加密貨幣、迷因股崩潰，主流市場損失可能達到國家級的規模。

Michael Burry上周四在Twitter發布一條帖文稱，所有的炒作和投機行為，在崩潰前都會吸引散戶投資者進場，當萬億美元市值的加密貨幣，或百億美元市值的迷因股下跌，主流市場的損失可能會達到國家級的規模。歷史並沒有改變。

Tesla 遭金融海嘯著名投資者Michael Burry造淡【下一頁】

Michael Burry因準確預測2008年金融次貸危機並獲利而一戰成名。他在2019年曾經看好被視為頭號迷因股的GameStop（美：GME），但在去年底，即散戶挾空大戰前，已經悉數出售GameStop的持股。

Michael Burry也並非唯一警告金融市場面臨崩潰的知名投資者，《富爸爸窮爸爸》作者Robert Kiyosaki也在Twitter表示，歷史上最大的泡沫愈來愈大，歷來最大的崩盤即將來臨，可買入更多黃金和白銀。他續指，等待比特幣跌至24000美元水平，而崩盤正是致富的最佳時機。

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編輯：陳健婷