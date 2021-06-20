【經濟融合】西非15國擬於2027年發行新單一貨幣「ECO」

▲ 由十五個國家組成的西非國家經濟共同體（Economic Community of West African States，ECOWAS）周六（19日）宣佈，擬決定於2027年發行新單一貨幣「ECO」。

外電報道，由十五個國家組成的西非國家經濟共同體（Economic Community of West African States，ECOWAS）周六（19日）宣佈，擬決定於2027年發行新單一貨幣「ECO」。

西非國家經濟共同體委員會主席布洛（Jean-Claude Kassi Brou）近日宣佈，15個成員國領袖已批准2027年發行單一貨幣的路線圖。

西非國家經濟共同體目前有15個會員國，當中部分成員國使用非洲法郎，而非洲法郎在1945年創立，為法國殖民時期時遺留下來的貨幣，本身與法國法郎掛鉤，但自法國轉用歐元後，非洲法郎與歐元掛鉤接近20年。

在上述背景下，發行一個新單一貨幣，對西非經濟融合一體化意義至關重大，若成員國成功發行單一貨幣，此舉將被視為成員國去殖民化的一大象徵，亦對區內成員國爭取經濟獨立自主權有一定影響。

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在2019年12月，ECOWAS成員國之一、科特迪瓦（Cote d'Ivoire）總統瓦塔拉宣佈，西非8個國家與法國達成共識，未來將會把正在使用的非洲法郎改用「ECO」。在作出上述改變後，新貨幣與歐元掛鉤，成員國無需將原先50%的儲備金放在法國國庫，以及法國將不再對西非經濟貨幣聯盟派出代表。

不過，該8個國家將使用的ECO，跟由西非15個國家組成的ECOWAS先前在2019年6月構思的新單一貨幣ECO「撞名」，引起各國之間不少爭議。

▲ 圖為ECOWAS成員國所在地。（Cape Verde未被標示在內）

外電報道指，西非早在2000年代便有推行新的區域貨幣一體化想法，但由於發行單一貨幣有其標準，例如各國成員需要將赤字控制在GDP的某個水平以下，並非全體成員國能夠達到，因此發行新單一貨幣的舉措不斷被拖延。

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編輯﹕賴奕羚