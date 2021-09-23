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【營銷智慧@iM網欄】瀏覽量冠絕社交平台 Youtube粉絲行銷的兩大優勢

環球政經 21:46 2021/09/23

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Facebook專頁及群組是其中兩個最常見、可為網店主吸粉的渠道，Facebook雖然用戶數量多，但由於平台所限，加上專頁、群組及資訊氾濫，大大限制渠道的自然流量，因此如果希望增加非廣告的自然流量，Youtube是另一個近年受關注的吸粉渠道。

「睇片多過睇字」大概是港人的習性，有機構便曾統計，Youtube的瀏覽量自去年起已重上第一位；再者，這種喜愛看影片多於欣賞文字的風潮在所有年齡層也是適用，而不似Facebook般，近年出現「老年化」的跡象，年輕人更多使用Instagram、Snapchat等等的「新興」社交平台，故在Youtube製作內容時便少了一層考慮。

使用Youtube作為吸粉渠道的第二個優勢是其便於搜尋的特性。眾所周知，Youtube的母公司是以搜尋器起家的Google，也難怪Youtube也有強勁的搜尋器系統，而大部份用戶使用Youtube時，也會主動搜尋自己有興趣的主題、關鍵字，從而找到相應的影片；而Facebook的用戶更多是被動接收資訊，而非主動搜尋。故此，只需在Youtube的影片內容中加入相應的Hashtag，理應能吸引本身對此題目有興趣的用戶觀看你的影片內容。

由於Youtube用戶會主動搜尋內容，故筆者建議網店主架設頻道時，首要做的是作清晰分類。假設你正開設專講行山的影片頻道，你便應先為影片分類為裝備、行山路線等，然後再定期按你的分類製作短片便行。

製作影片時，最好網店主也應出鏡，因為在現今世代，人們「認人多於認品牌」，但如果真的抗拒出鏡也非沒有應變的方法，其實很多Youtube影片也會以圖片、其他片源輔以聲音導航製作，同樣可以宣傳之效。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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