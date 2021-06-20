【618戰報】順豐618報捷　整體業務量按年增長逾四成

▲ 順豐在今年618期間，公司整體業務量按年增長逾四成。

內地多間企業最近舉辦「618」大型購物促銷活動，順豐（深﹕002352）周日（20日）表示，受惠於618購物熱潮，順豐在今年618期間，公司整體業務量按年增長逾四成。

順豐擬分拆同城實業到港主板上市，詳見﹕【下一頁】

順豐在618期間（意指6月1日至6月18日），與天貓、拼多多、唯品會、抖音、快手 （01024） 等各大電商平台合作。順豐表示，為保障運送快遞的效率，順豐出動81架全貨機、逾3400班航段班次，517條高鐵線路，公司亦出動無人機運送快遞，確保運送時間，準時到達率達90%。

於同一活動上，順豐亦表示，廣東近月出現新一波疫情，順豐作為國內新冠疫苗配送主要服務商，共出動300輛冷藏車，組成專運車隊運送新冠疫苗。自去年11月至今，順豐累計已運送超過1億劑新冠疫苗。



相關文章﹕

【618戰報】「京東618」累計下單金額超3438億人幣 按年增27.7%

【小米股價】小米618全平台累計支付金額突破190億元人民幣 按年增90%創歷史新高

【淘寶天貓618】「天貓618」首小時逾1700品牌成交額超越去年同期全日 會員計劃消費額增221%

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚