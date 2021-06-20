  • 31°C
香港時間 : 2021620日 (日) 21:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【618戰報】順豐618報捷　整體業務量按年增長逾四成

股市 21:25 2021/06/20

分享：

順豐在今年618期間，公司整體業務量按年增長逾四成。

內地多間企業最近舉辦「618」大型購物促銷活動，順豐（深﹕002352）周日（20日）表示，受惠於618購物熱潮，順豐在今年618期間，公司整體業務量按年增長逾四成。

順豐擬分拆同城實業到港主板上市，詳見﹕【下一頁】

順豐在618期間（意指6月1日至6月18日），與天貓、拼多多、唯品會、抖音、快手 （01024） 等各大電商平台合作。順豐表示，為保障運送快遞的效率，順豐出動81架全貨機、逾3400班航段班次，517條高鐵線路，公司亦出動無人機運送快遞，確保運送時間，準時到達率達90%。

於同一活動上，順豐亦表示，廣東近月出現新一波疫情，順豐作為國內新冠疫苗配送主要服務商，共出動300輛冷藏車，組成專運車隊運送新冠疫苗。自去年11月至今，順豐累計已運送超過1億劑新冠疫苗。
 

相關文章﹕

【618戰報】「京東618」累計下單金額超3438億人幣 按年增27.7%

【小米股價】小米618全平台累計支付金額突破190億元人民幣　按年增90%創歷史新高

【淘寶天貓618】「天貓618」首小時逾1700品牌成交額超越去年同期全日　會員計劃消費額增221%

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

A股 疫情 快手—W（01024） 疫苗 順豐控股（深：002352）

下一篇文章

【新股IPO】禹佳生活服務集資6.2億元　禹洲：上市申請仍在審核中
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高