查理斯曾遭警方盤問 因戴安娜留字條稱夫密謀車禍

英國戴安娜王妃1997年於法國因車禍離世,外界對戴安娜的死一直有很多揣測。倫敦警局前局長爆料,指戴安娜生前曾留下字條預告自己將會發生車禍,更聲稱是由丈夫查理斯策劃,警方更為此盤問查理斯。

倫敦警局前局長史蒂文斯(John Stevens)早前接受英媒採訪,證實戴安娜(Princess Diana)發生車禍後,倫敦警方曾於2005年要求查理斯(Prince Charles)以證人身份接受盤問。

戴安娜說了甚麼?

史蒂文斯透露,戴安娜1995年曾寫下一張字條,聲稱自己將會因剎車失靈而發生車禍,並因頭部嚴重受傷而死,更指控丈夫查理斯有意策劃車禍(My husband is planning an accident in my car.)

至於查理斯現任妻子卡米拉(Camilla),戴安娜在字條中表示,查理斯只是在利用卡米拉製造煙幕,認為查理斯趕走自己後,想迎娶兩名兒子的保姆萊格伯克(Tiggy Legge-Bourke)。

史蒂文斯稱警方在為期3年的調查時發現字條,並於2005年盤問查理斯:

你認為戴妃為何會寫這張字條? (Why do you think the princess wrote this note, sir?)

史蒂文斯再問查理斯,有沒有和戴安娜討論過這張字條,查爾斯斷言否認,並表明自己不知道字條的存在。

史蒂文斯更問查理斯知不知道,戴安娜為甚麼會有這些感覺,而查理斯說他不知道。

查理斯表示在媒體公布字條之前,自己對此一無所知。

史蒂文斯表示,警方在調查期間沒有發現新證據,可證實戴安娜對查理斯的指控。陪審團2008年作出裁決,指司機疏忽駕駛與尾隨車輛導致戴安娜死亡。

