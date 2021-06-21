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查理斯曾遭警方盤問 因戴安娜留字條稱夫密謀車禍

環球社會熱點 08:05 2021/06/21

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英國戴安娜王妃1997年於法國因車禍離世，外界對戴安娜的死一直有很多揣測。

英國戴安娜王妃1997年於法國因車禍離世，外界對戴安娜的死一直有很多揣測。倫敦警局前局長爆料，指戴安娜生前曾留下字條預告自己將會發生車禍，更聲稱是由丈夫查理斯策劃，警方更為此盤問查理斯。

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倫敦警局前局長史蒂文斯（John Stevens）早前接受英媒採訪，證實戴安娜（Princess Diana）發生車禍後，倫敦警方曾於2005年要求查理斯（Prince Charles）以證人身份接受盤問。

戴安娜說了甚麼？

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史蒂文斯透露，戴安娜1995年曾寫下一張字條，聲稱自己將會因剎車失靈而發生車禍，並因頭部嚴重受傷而死，更指控丈夫查理斯有意策劃車禍（My husband is planning an accident in my car.）

至於查理斯現任妻子卡米拉（Camilla），戴安娜在字條中表示，查理斯只是在利用卡米拉製造煙幕，認為查理斯趕走自己後，想迎娶兩名兒子的保姆萊格伯克（Tiggy Legge-Bourke）。

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史蒂文斯稱警方在為期3年的調查時發現字條，並於2005年盤問查理斯：

你認為戴妃為何會寫這張字條？

（Why do you think the princess wrote this note, sir?）

史蒂文斯再問查理斯，有沒有和戴安娜討論過這張字條，查爾斯斷言否認，並表明自己不知道字條的存在。

史蒂文斯更問查理斯知不知道，戴安娜為甚麼會有這些感覺，而查理斯說他不知道。

查理斯表示在媒體公布字條之前，自己對此一無所知。

史蒂文斯表示，警方在調查期間沒有發現新證據，可證實戴安娜對查理斯的指控。陪審團2008年作出裁決，指司機疏忽駕駛與尾隨車輛導致戴安娜死亡。

責任編輯：鄭錦玲

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