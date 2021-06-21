美國男控7間航空公司歧視 稱焦慮症不能戴口罩

口罩被視為阻止新冠病毒傳播的最佳工具，多間航空公司更要求乘客必須佩戴口罩。一名美國男子近日入稟法院，起訴達美航空等7間航空公司及政府機構。男子認為強制戴口罩涉嫌歧視，並未考慮因健康狀況無法佩戴口罩人士。

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來自華盛頓特區的瓦林（Lucas Wall）上周一（14日）入稟佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）地區法院，起訴7間航空公司口罩政策屬歧視，未有考慮因健康狀況而無法佩戴口罩人士。

瓦林認為航空公司違反保障殘疾人士免受歧視的《航空無障礙法案》（Air Carrier Access Act，簡稱ACAA），已經為此申請緊急臨時限制令。

瓦林稱自己患有廣泛性焦慮症，雖有服用藥物，但驚恐症狀仍很容易發作。他聲稱病情發作的其中一個誘因就是呼吸受阻，將令他出現幽閉恐懼症（claustrophobia）和感覺極度不安。

根據起訴書，瓦林今年夏天安排8次航班，並在網頁上要求獲豁免佩戴口罩。但他探望母親後，6月2日回程時，被美國運輸安全管理局（TSA）職員要求他佩戴口罩才能登機，最終他選擇放棄登機。瓦林拍攝了他與職員交涉的過程，將影片連同醫療報告呈交法院。

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其中一間被起訴的捷藍航空 （JetBlue Airway），上周四（17日）向法院就臨時禁止令提出反對，稱瓦林的投訴「毫無根據」（entirely without merit）。

瓦林稱自己因口罩令被困在母親居住的村莊，要求緊急援助。捷藍航空律師反駁，瓦林僅是行程被拖延，並不屬於緊急情況。

被起訴的7間航空公司包括西南航空（Southwest Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）、邊疆航空（Frontier Airlines）、忠實航空（Allegiant Air）、精神航空（Spirit Airlines）和捷藍航空。據悉，瓦林亦對部分政府機構作出類似投訴，包括美國疾控中心（CDC）。

責任編輯：李俊儀