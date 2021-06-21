【疫市營商】海南島免稅品銷售市場潛力大　日本化妝品品牌加快進駐

▲ 由於海南島免稅品銷售市場具潛力，不少日本化妝品品牌加快進駐海南島。

疫下改變市民出遊習慣，有報道指，中國不少旅客為了購買免稅商品紛紛湧入海南，甚至出現了「爆買」現象。由於海南島免稅品銷售市場具潛力，不少日本化妝品品牌加快進駐海南島。

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位於中國南部的「 海南島」，是有「中國夏威夷」之稱的旅遊勝地，很受年輕群青睞。海南一直在政府的主導下發展經濟，於2011年引入了「離島免稅制度」，中國遊客也能享免稅購物 。隨著海南島正在成為與中國消費者的新接點，不少外國企業也看好海南商機，紛紛開拓當地市場業務。

《日經新聞網》報道，截至今年3月底，資生堂在當地共開設了34間免稅店，並計劃至年底擴至50間。花王亦地4月於當地開設了在中國境內的首間化妝品免稅店，目標到2022年增至20間。而純粹持股控股公司（POLA ORBIS Holdings）也預定7月後在當地開設第一間免稅店。



據當地海關資訊介紹， 海南島2020的免稅品銷售額達到274億元，按年增長一倍，其中化裝品佔比約一半，僅免稅規模就可與一個國家的化妝品市場匹敵。

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責任編輯：蘇穎琪