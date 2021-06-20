【iBond 2021】iBond年息有望超越2厘保底息 專家指長揸更着數

▲ 本周二公布5月份CPI，專家料反映本港通脹升溫。

統計處於本周二（22日）公布5月份消費物價指數（CPI），專家預期按年升0.9%到1.3%，為今年最大升幅，適逢本周三（23日）iBond（新上市編號：04246）在輝立及耀才證券（01428）暗盤出場，翌日在港交所（00388）首日掛牌，正因通脹升溫，市料將有利債價造好。再者，業界更料未來兩年本港通脹顯著飛升，如花旗及信銀國際齊料明年CPI反彈2.2%，2023年的漲幅更厲害，大新（02356）預計錄得2.3%升幅，信銀國際更進取，料勁彈2.4%，以浮息計價的iBond，回報有望超越兩厘包底息。

專家對本港CPI預測，詳情可按下圖了解

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金管局於明天（21日）公布iBond分配結果，市料71萬名捧場客穩奪兩手（每手1萬元）。專家建議散戶3大追揸沽策略，包括：（1）若債價挾高、短炒勝長揸：憧憬通脹高企，一旦iBond首掛高見105元或以上，即日鮮客可高沽先賺息。以3年期政府票據息率不足0.1厘，保險公司或強積金（MPF）等較保守大戶，不惜以溢價在二手追買iBond，搶高債價。

專家料iBond首掛價，最高可達106元【下一頁】

（2）放長線釣大魚：花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧料，明年CPI升2.2%。而2023年通脹壓力更大，大新經濟師温嘉煒估計升2.3%、信銀國際經濟師李業勤博士更料錄得2.4%漲幅。參考過往當本港通脹重燃，官債收息和味。曾於2011年、12年及13年收息逾千元。

據政府債券計劃網站資料顯示，首批到期的官債累計收息1358元、次批1243元、第3批1144元。首兩批平均債息逾4厘，頭炮官債首年派息更超逾6厘。可是，及至2016年全期僅袋息617元。如今通脹殺埋身，揸足3年料賺息更着數，每手回報料較600元更多。

（3）閒資不多的長者宜貪新捨舊：銀債下月開售，手頭欠鬆動的長者，若官債挑戰104元，不妨先沽出iBond再轉買派息3.5厘的長者iBond。

此外，香港總商會總裁梁兆基今天對媒體指，全球放水令通脹出現壓力。展望5月份通脹，上商研究部主管林俊泓料升0.9%，較4月時的0.7%漲幅為多。大新溫嘉煒預計，上月CPI升1%。勇進的信銀李業勤博士更大膽預期升1.3%。

李業勤博士回應本報查詢指，5月份通脹上升的主因有3，包括經濟活動穩步恢復、進口價格上漲、以及去年基數較低。至於全年CPI預期，李業勤博士預期，今明兩年及2023年全年CPI升幅，分別為1.8%、2.2%及2.4%。若往後兩年CPI逾2%，市料iBond回報超逾兩厘保底息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪