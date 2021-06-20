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【北水基金】內地逾百公募基金吸資1632億人幣 基金3利好下迎小高潮

Hot Talk 18:52 2021/06/20

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本月至今101隻北水基金新推，吸金1632億元人民幣。

內地媒體以小高潮形容公募基金市況呈回暖跡象，因截至上周五（18日）為止，6月首半個月已密集推101隻新基金，吸金1632.2億元（人民幣，下同），平均每隻基金募集約16.16億元。單以端午節過後、上周僅得4個交易天，共36隻公募基金搶閘推，累計目標募資額600億。

此外，明天（21日）更迎來高峰期，包括基金一哥天弘旗下恒指科技ETF於周一重磅發售，再者，內地首批9隻雙創ETF、以及頭炮9隻REITS也於同日上市。

北水密集谷新基金【下一頁

專家解構基金銷售成績較上兩個月好，主因有3，包括：（1）A股暫突破六絕月魔咒，在震盪中回升，股票等權益類基金的賺錢效應再現；（2）產品多元化，扭轉一窩蜂推同質化基金，如跨境投資者聚焦的恒指科技指數ETF，首批8隻獲批，當中7隻於上月互撼齊推，但天弘卻避開大混戰，明天才出台。另方面，亦有其他碳中和ESG等特式ETF新品種選擇，基金公司採差異化策略冀突圍；（3）緊抓低吸良機，乘不少股份急回兩至三成或以上，投資經理皆視為配置窗口期，務求成功推出新產品後，可盡快趁低入市建倉，遂加大力度谷基金銷情。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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