【金價走勢】黃金後市料升浪未完 專家最牛睇2000美元

▲ 上周金價急插110美元，跌穿千八美元大關，但專家指金價升浪未完。

美國聯儲局議息聲明指美國將提速加息，美滙指數反撲至92，卻重創國際金價，本港時間上周四（17日）議息後即急瀉4.7%，乍現每盎斯1774.8美元的低位，創下今年最大的單日跌幅。全周計，累插110美元或5.9%，刷下自去年3月以來、逾一年最大單周挫幅，累及金價年初迄今更由升轉跌。專家指金市失守1800美元大關，後市堪憂，短期的技術支撐位為1750美元。

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不過，中外資名家的大好友本色暫未驟變，信銀國際仍料金價今年可上試1950美元，韓資樂天證券更進取，大膽預估金市再挑戰兩千美元心理關口。可是，上商則維持淡友姿態，料金價於年底僅險守1700美元；花旗更保守，唯恐金價逢關破關，將跌穿1600美元，再下試1575美元才尋底。

專家對金價預測呈分歧，詳情可按下圖了解

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市場對金市的前景難有共識，綜合分析，樂觀派基於3大理由，包括：（1）揸金有抗通脹的保值升值之效；（2）央行在低位收集黃金；（3）有數碼黄金之稱的加密貨幣未再喪炒，熱錢漸轉戰黃金博抄底。

反之，看淡金市也持3大理據：（1）美債美息向上不利金價，如富國銀行料美債年底重上兩厘；（２）內地打壓大宗商品；（3）避險意識又驟降等。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，金價於3個月內料低見1675美元，半年到一年更有機會再下試1575美元。上商研究部主管林俊泓預計，金價年內高低區間介乎1700至1900美元，年底考驗千七美元底點。

樂天證券：金價急插 市場過度反應

然而，中信銀行（國際）經濟師李業勤博士料，金價上落甚大，年內高低位為1650至1950美元，年底見1750美元。樂天證券銷售總監陳欣估計，金市在1680到2000美元爭持，年尾目標為1950美元。

陳欣力排眾議仍對金市睇升，他剖析，技術上金價暫未跌穿重要支持位。且從基本面衡量，以通脹持續高企，市場早料聯儲局轉軚由鴿變鷹，況且，現市況金價急插已作過度反應。另方面，市場逐漸消化加息的驚嚇，令通脹預期降溫，美債孳息亦難再抽高，對同為避險工具的黃金有支持；再者，比特幣走勢明顯轉弱，部份游資有機會回流黃金，皆有利金價止跌喘穩。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪