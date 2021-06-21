【大灣區】貿發局夥匯豐策略合作　連繫網絡助中小企拓大灣區機遇

▲ 貿發局副總裁劉會平(右) 表示，希望針對企業的痛點，為雙方客戶群提供更適切的支援。 左為滙豐粵港澳大灣區業務部經理陳慶耀。 （陳靜儀攝）

近年，香港政府積極協助香港企業開拓大灣區內銷業務，為協助中小企把握機遇，香港貿發局與匯豐宣布成為策略合作夥伴，藉雙方的網絡和業務聯繫，為中小企提供線上及線下的多方面支持。

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港商要開拓大灣區市場實際上也遇到挑戰。香港貿易發展局副總裁劉會平表示，由於內地市場法則及營運環境與港存在差異，港商拓展市場時，甚至在開設跨境銀行戶口等過程中，或會遇到困難。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀亦提到，企業如何進入大灣區市場亦是關鍵，故除了提供銀行服務外，希望藉是次合作可拉動不同服務及資源，幫企業解決以上痛點，更具競爭力地「落地」。

對企業而言，了解區內的資訊非常重要。貿發局與匯豐將會就四方面展開策略合作，重點包括在各自的數碼平台GoGBA及「滙豐機滙」(VisionGo) 共享大灣區相關的實用資訊和深入分析。此外，雙方亦會於大灣區內地城市組織經貿考察團及交流活動、進行專項市場研究，以及提供專屬支援服務和方案。陳慶耀指，「滙豐機滙」平台推出至今，已有近25,000名中小企會員，共刊登逾3,000篇文章，是次將兩方平台連接，中小企可因應跨境業務發展所需，更易獲得適切的營商及市場資訊。

事實上，愈來愈多港商嘗試開拓大灣區的內銷市場，在貿發局的「T-box升級轉型計劃」申請者中，就有近37%的中小企以開拓內地市場為目標。劉會平認為，在全球市場需求疲弱情況下，港商供應鏈及生產線亦宜重新調整，例如可向內地消費群推廣香港優質設計和產品，也可借助本港貿易平台優勢引進境外的産品。而綜合「香港．設計廊」內地實體店及網店的銷售情況，五大最受內地消費者歡迎的產品分別為食品、袋類、禮品、家品及玩具。他亦提到，隨著內地產業不斷升級，亦造就香港在有更多機會參與新產業，當局建議港商可留意應用科技、環保行業、金融科技、智慧城市等高增值產業發展。

陳慶耀補充，在數碼貿易融資方面，滙豐於2019年起已推出試點計劃，與智能物流平台菜鳥網絡合作，為天貓國際網購平台商戶推出網店貿易融資方案，而貸款額由2019年底至今年3月的期間，上升近2.5倍，反映新經濟公司迅速發展。

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記者：蘇穎琪