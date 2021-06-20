北韓糧食危機抬高物價 一樽洗頭水賣1500元

北韓領袖金正恩早前表示，新冠肺炎疫情及去年颱風災害導致北韓糧食緊張，外界估算北韓或缺糧135萬噸。外媒指北韓面對糧食危機之際，大量糧食和日用品的物價飆升，而一樽洗頭水的售價更升至200美元（約1,560港元）。

金正恩：北韓正面臨糧食危機 籲舉全國之力保糧食生產 【下一頁】

外媒報道，北韓的大米和燃油價格相對較穩定，至於糖、麵粉等依靠進口的貨品物價受外匯波動影響而飆升。

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例如香蕉每公斤價格達到45美元，按每公斤大約有7條香蕉計，每條香蕉的價格平均為6.4美元（約50港元）。

據悉，北韓不少本地生産的糧食價格也不斷上升。外媒引述平壤居民指，平壤統一市場的薯仔價格近期急升兩倍。

南韓有智庫估計北韓受新冠疫情、颱風及水災、農業設備短缺等因素影響，今年缺糧135萬噸，而北韓每年大約需要575萬噸糧食來養活人們。

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北韓自新冠疫情爆發以來一直鎖國。聯合國北韓人權狀況特別報告員金塔納（Tomas Ojea Quintana）指，北韓與中國的貿易在今年3月和4月大幅下跌 90%。金塔納指上述情況為北韓帶來嚴重經濟困難，甚至建議聯合國考慮取消對北韓的制裁。

金正恩被指變瘦對比圖

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北韓官媒朝中社早前更報道，北韓安排超過1.4萬名主婦到產大米的黃海南道農場耕田。據悉，全職主婦到農村後，也可能帶動丈夫等家庭成員參與農務，料有利填補勞動力缺口。

責任編輯：鄭錦玲