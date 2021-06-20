巴西逾50萬新冠患者死亡 多地示威促總統下台（多圖）

巴西全國新冠肺炎死亡人數已逾50萬，成全球新冠患者死亡人數第二多的國家。巴西在過去一周内平均每日有2,000人死於新冠肺炎，巴西專家預料死亡人數將會攀升至70至80萬。巴西民眾不滿政府抗疫表現，全國多個城市都有示威要求巴西總統博索納羅下台。

巴西多個城市示威要求總統下台 不滿政府抗疫表現（多圖） 【下一頁】

巴西衛生部上周六（19日）確認，當地累計新冠死亡人數已超過50萬，成為全球新冠患者死亡人數第二多的國家，僅次於美國。

巴西過去一周內，平均每日有2,000人感染新冠肺炎死亡，部分巴西專家預計當地死亡人數將繼續上升。巴西衛生監督局（Anvisa）前負責人貝西納（Gonzalo Vecina）估計，在疫苗產生效果前，巴西的新冠患者死亡人數將升至70至80萬。

巴西部分城市遊行情況

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貝西納指巴西正經歷Gamma變種（巴西首先發現）病毒帶來的影響，更憂慮Delta變種（印度首先發現）會再加劇當地疫情。貝西納批評極右總統博索納羅（Jair Bolsonaro）抗疫不力，包括缺乏全國協調的防疫措施、屢次質疑疫苗及封鎖措施的成效、一直試圖放寬口罩令等問題。

兩大巴西球星接種新冠疫苗 尼馬：願全球可以打 【下一頁】

巴西多地民眾於上周六再度上街示威，距離上次同類遊行未足1個月。有里約熱內盧（Rio de Janeiro）示威者批評，博索納羅在抗疫方面「零反應」（zero response）。亦有參與示威的長者形容政府的抗疫手法就如種族滅絕，並未尊重貧窮人士，將會繼續上街抗議。

巴西有母親帶同兩名分別年僅4歲及8歲的女兒參與遊行，稱要讓下一代明白大家為何會要求博索納羅下台。

據悉，巴西目前有29%人口最少接種1劑新冠疫苗，11%民眾已完成接種（編按：11%人當中並非全部接種2劑，因巴西有部分民眾或接種只需1劑的強生疫苗）。

責任編輯：李俊儀