【父親節】限聚令下寧願在家聚餐　黃家和：餐飲業生意按年跌2成

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，今年父親節餐飲業界生意較去年跌2成，不少大家庭索性在家聚餐。（曾耀輝攝）

今天是父親節，不過受限聚令影響，有市民寧願在家吃飯，亦有市民只在附近餐廳吃午飯。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，今年父親節餐飲業界生意較去年跌2成，日間生意較好，尤其是中小型食肆，晚市生意則相對較差。

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市民林先生表示，合共8人慶祝父親節，但不想分2枱，唯有在家吃飯。有不少市民選擇吃午飯，但消費程度不一，鄭先生預計花1,100至1,200元在酒樓吃午餐，陳先生則簡單花200元在附近餐廳吃午飯。

黃家和續指，現時約1.5萬間食肆以B類模式運作（即最多4人一枱及營業至晚上10時），C類約800多間（即最多6人一枱及營業至午夜12時），D類只有數間（即最多8人一枱及營業至凌晨2時），因此相比去年父親節12人一枱，今年生意一定下跌。「不少大家庭索性在家聚餐，食肆外賣生意普遍增2至3成，但難彌補堂食損失。」

漢寶酒樓負責人方先生表示，即使已變為C類模式運作，生意亦較去年跌1成多至2成。「午市生意較晚市好，晚市只有數張大家庭的訂枱，只能做1輪，以往能夠做幾輪。」他補充，外賣生意亦少，估計不少市民在家煮食慶祝。

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記者：朱悅瀅