【人民幣定期存款】市傳周一起內地存款採新定價機制 北上長年期高息人幣定存恐成絕唱

▲ 市傳內地定期存款明天起採新定價方式，當中3年期長息最多劈0.6厘。

港人愛北上做人幣定存，貪其較在港的人幣定存更高息，但現時需注意，市傳內地定期存款於明天（21日）正式採用新定價方式，意味存款利率更市場化，當中對追息族影響最大的，是超逾一年期或以上的長息驟減，舉例3年人幣定存的劈幅高達約0.6厘，乃自6年以來首次調整。內地媒體指，因分行經理爭相通知熟客指，銀行存款報價方式於本周一生效後，一年以上的利率將整體下調，近期不少銀行的大額存單突遭搶購，在超低息環境下，存戶紛紛先鎖定高息。

官媒爆料指，自周末起，多間銀行向分行下發調整存款利率通知，將採市場利率定價的自律機制，從原本基準利率乘倍數的計法，改為基準利率加點子（1點子即0.01厘），例如定期存款上限加75個基點。

滙豐7天人幣定存息加至10厘【下一頁】

在新計法下，少於一年期的人幣短存年息有望上升，一年則維持現水平約2.25厘，反觀一年以上的長息將下調。至於活期存款計及上浮利率後，年息將提高至0.55厘。

官媒又引述，民生銀行深圳分行的大額存單，將從3.99厘劈至3.8厘；興業銀行深圳分行的3年期存款年息，也由3.9厘、削至約3.5厘；而工行個別分行的劈幅最大，3年定期存款年息勁減60個基點，由3.85厘降至3.25厘，甚至連一年及兩年的存息也遭開刀。

外電曾於6月9日報道，內地擬調整存款利率定價方式，以便一改窗口指導，更朝市場化發展，以及降低銀行的融資成本。人行對上一次變更存貸利率，要追溯至2015年10月，一年基準利率由1.75厘降至1.5厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪