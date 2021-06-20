  • 31°C
香港時間 : 2021620日 (日) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣定期存款】市傳周一起內地存款採新定價機制 北上長年期高息人幣定存恐成絕唱

Hot Talk 18:54 2021/06/20

分享：

市傳內地定期存款明天起採新定價方式，當中3年期長息最多劈0.6厘。

港人愛北上做人幣定存，貪其較在港的人幣定存更高息，但現時需注意，市傳內地定期存款於明天（21日）正式採用新定價方式，意味存款利率更市場化，當中對追息族影響最大的，是超逾一年期或以上的長息驟減，舉例3年人幣定存的劈幅高達約0.6厘，乃自6年以來首次調整。內地媒體指，因分行經理爭相通知熟客指，銀行存款報價方式於本周一生效後，一年以上的利率將整體下調，近期不少銀行的大額存單突遭搶購，在超低息環境下，存戶紛紛先鎖定高息。

官媒爆料指，自周末起，多間銀行向分行下發調整存款利率通知，將採市場利率定價的自律機制，從原本基準利率乘倍數的計法，改為基準利率加點子（1點子即0.01厘），例如定期存款上限加75個基點。

滙豐7天人幣定存息加至10厘【下一頁

在新計法下，少於一年期的人幣短存年息有望上升，一年則維持現水平約2.25厘，反觀一年以上的長息將下調。至於活期存款計及上浮利率後，年息將提高至0.55厘。

官媒又引述，民生銀行深圳分行的大額存單，將從3.99厘劈至3.8厘；興業銀行深圳分行的3年期存款年息，也由3.9厘、削至約3.5厘；而工行個別分行的劈幅最大，3年定期存款年息勁減60個基點，由3.85厘降至3.25厘，甚至連一年及兩年的存息也遭開刀。

外電曾於6月9日報道，內地擬調整存款利率定價方式，以便一改窗口指導，更朝市場化發展，以及降低銀行的融資成本。人行對上一次變更存貸利率，要追溯至2015年10月，一年基準利率由1.75厘降至1.5厘。

相關文章：【港元定期存款】虛擬銀行連環加港元短存息 匯立3個月港元定存息1.1厘

【人幣定存】抽資效應疊加半年結 港銀鬥加人民幣定存息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

最新專欄文章 更多

【人民幣定期存款】滙豐7天人幣定存息加至10厘 半年結前銀行爆搶客戰
2021/06/15
【人民幣定期存款】滙豐7天人幣定存息加至10厘 半年結前銀行爆搶客戰
【人民幣定期存款】人民幣定存爆減息浪 信銀1年存息2.6厘仍為高息王
2021/06/03
【人民幣定期存款】人民幣定存爆減息浪 信銀1年存息2.6厘仍為高息王
【人民幣定期存款】南商半年人幣定存息加至2.5厘 中資行逆市搶大額存款
2021/05/26
【人民幣定期存款】南商半年人幣定存息加至2.5厘 中資行逆市搶大額存款
【人民幣定期存款】人幣定存爆减息潮 虛擬銀行力保2.7厘最高息
2021/05/23
【人民幣定期存款】人幣定存爆减息潮 虛擬銀行力保2.7厘最高息
【人民幣定期存款】專家料人行3個月央票受捧 票息或高於定存息
2021/05/17
【人民幣定期存款】專家料人行3個月央票受捧 票息或高於定存息
人民幣活期存款 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【金價走勢】黃金後市料升浪未完 專家最牛睇2000美元

下一篇文章

【北水基金】內地逾百公募基金吸資1632億人幣 基金3利好下迎小高潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）