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【人工智能】AI助金融機構分析文件　10秒鐘睇完一頁財報

科技 17:42 2021/06/20

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Apoidea聯合創辦人鄭其森表示，在2017年創立起已使用各項AWS工具，創建平台並維持平台的日常運作。

銀行金融業涉及大量文件工作，以人工智能減輕負擔為大勢所趨。本地初創Apoidea開發專攻文件分析工作的解決方案，運用人工智能、機器學習與電腦視覺等技術，創立4年，至今已錄逾30個金融機構採用其技術，現時系統可以約10秒鐘時間分析一頁財務文件，配合雲端技術的可擴充性，長達400頁的文本亦只需時數分鐘便可完成分析。

【抗疫科研】核能專家研等離子殺病毒專利　夥公營機構落地應用

【零售科技】港企針對市場變革　訂製各場景方案添應用

Apoidea聯合創辦人鄭其森分享，該企開發逾20種專門的AI機器學習模型，以讓電腦「認識」財務文件，應對財務報表千變萬化的格式、註釋、表格、以至皺摺等各種情況。現時，該企的系統，可以在10秒左右看畢一頁紙，並運用Kubernetes容器技術，視需要同時擴展雲端部署，啟動運算能力，「好像以100部電腦同時看文件」。他解釋，閱讀財務報表需要一定會計知識，如果由銀行員工真人處理，一般要花4至5小時才可整理文件重要資訊以進行信貸分析，而運用其技術，便可縮短至15至20分鐘，大為加快銀行的工作進度。

他指出，銀行機構的中後台業務涉及大量文件，傳統銀行要聘請團隊從事沉悶重複的文件處理工作愈來愈難，員工流失率偏高，而人工智能能夠準確辨認文件，有助銀行克服痛點，優化成本結構。但他強調，其AI系統為「技術中立」，僅擔當協助的角色，當閱畢文件後，仍要由人負責判斷、把關的工作。他表示，有機構客戶採用其AI方案，在收費、速度以及準確度上，都比將文件處理工作外包至印度為優勝。

Apoidea現有逾70位員工，逾半為人工智能科技家與工程師，現時客戶來自世界各地，該企亦有於多個海外城市建立辦公室，並有與瑞士、馬來西亞、孟加拉的客戶商討合作。針對下一步發展，該企冀進一步增加AI可以處理的文件種類，包括收據、法律文件等。

記者: 周俊霖

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