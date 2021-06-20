【英國疫情】擬准完成接種疫苗者 接觸患者後免隔離

▲ 英媒指英國政府計劃批准已完成接種新冠疫苗者，接觸確診患者後可豁免隔離，改為每日進行新冠檢測。

英國新冠肺炎疫情惡化，連續3日新增過萬宗確診之際，英國政府有意放寬放疫限制措施。英媒指英國政府計劃批准已完成接種新冠疫苗者，接觸確診患者後可豁免隔離，改為每日進行新冠檢測。

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英國《衛報》報道，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）正在推動以每日檢測，來取代自我隔離的要求。按照上述計劃，民眾如已經完成接種新冠疫苗，即使曾與確診者接觸也不需要隔離10日。

但上述計劃仍有待英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）批准，而惠蒂將根據英國一項有4萬人參與的試驗結果，來決定是否豁免完成接種疫苗者隔離。

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）顧問芬恩（Adam Finn）則表示，豁免完成接種疫苗者隔離「是一項有趣的提議。」（was an interesting proposal）

芬恩指出接種疫苗後，而且特別是接種兩劑，能有效降低人們患上重症及住院的可能性大約20倍，也會減低人們出現輕症和傳播給他人的機會率。

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愛丁堡大學公共衛生學院教授Linda Bauld表示，美國也有實施同類做法。她指出美國疾控中心（CDC）早前修改指引，准許人們在完成接種後大約10至14日起可豁免隔離，預料英國也會朝著這個方向發展。

Linda Bauld指正如惠蒂等專家過往所稱，新冠病毒不會消失，而且人們將不得不與病毒共存。她認為這意味著人將來仍可能會受到感染，而與確診者接觸也難以避免發生。

但她強調完成接種疫苗並非代表人們可完全免疫，呼籲政府採取簡單的跨國合作形式，來制定國際旅行標準或指引。

責任編輯：鄭錦玲