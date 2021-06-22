【晶片市場】瑞薩電子料月底恢復生產 紓緩車用晶片供應短缺仍需一個關鍵

日本瑞薩電子（Renesas Electronics）今年 3 月發生火災，導致其中的生產線停擺，衝擊全球車用晶片供應。大約三個月後，瑞薩電子目前估計於今個 月底前就全面恢復產能。不過有分析認為，能否緩解車用晶片供應短缺，關鍵在於瑞薩電子的出貨速度何時可回到火災前的水平。

日本媒體報導引述消息指，公司一個主要生產車用晶片的廠內N3大樓於3月19日關閉，而自4月17日開放後，目前的產能已恢復至95%以上，不過就需要進行進一步調整，才達到火災前的生產水平。

瑞薩電子正逐步恢復生產綫運作，不過有認為車用晶片短缺的現象能否有效的緩解，關鍵在於瑞薩出貨速度何時能回到火災前的水平，因為半導體的交貨期較長，假若瑞薩電子能夠彌補生產過程後半段的時間損失，則可以減少交貨延遲。

美國諮詢公司 AlixPartners 估計，晶片短缺將造成今年汽車產量減少約 390 萬輛，汽車製造商營收亦因此減少 1100 億美元。

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