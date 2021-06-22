  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片市場】瑞薩電子料月底恢復生產 紓緩車用晶片供應短缺仍需一個關鍵

環球政經 17:33 2021/06/22

分享：

日本瑞薩電子（Renesas Electronics）今年 3 月發生火災，導致其中的生產線停擺，衝擊全球車用晶片供應。大約三個月後，瑞薩電子目前估計於今個 月底前就全面恢復產能。不過有分析認為，能否緩解車用晶片供應短缺，關鍵在於瑞薩電子的出貨速度何時可回到火災前的水平。

日本媒體報導引述消息指，公司一個主要生產車用晶片的廠內N3大樓於3月19日關閉，而自4月17日開放後，目前的產能已恢復至95%以上，不過就需要進行進一步調整，才達到火災前的生產水平。

瑞薩電子正逐步恢復生產綫運作，不過有認為車用晶片短缺的現象能否有效的緩解，關鍵在於瑞薩出貨速度何時能回到火災前的水平，因為半導體的交貨期較長，假若瑞薩電子能夠彌補生產過程後半段的時間損失，則可以減少交貨延遲。

美國諮詢公司 AlixPartners 估計，晶片短缺將造成今年汽車產量減少約 390 萬輛，汽車製造商營收亦因此減少 1100 億美元。

【大行點睇】摩通重予李寧「增持」評級　料其利潤率與安踏差距將收窄　升目標價逾三成 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
責任編輯 ：陳子謙

 

 

停擺 營收 汽車 晶片 日本

上一篇文章

【新股IPO】歸創通橋醫療2190首日招股 孖展暫錄約59億元 超額認購22倍

下一篇文章

【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 　按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」　獲網民讚有心思
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋