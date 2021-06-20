【美股分析】Netflix次季新增用戶或不達標 分析員仍看好三成潛在升幅

Netflix 第一季新增用戶只有400 萬人，遠低於公司目標的600 萬人，且預期第二季只會新增100 萬人，因去年新冠疫情導致製作延遲，令上架的節目數量減少，導致新增訂閱放緩。KeyBanc Capital Markets分析師Justin Patterson 認為，未來幾個月Netflix的節目上架數量依然不多，且經濟重啟將令大眾離開居家環境。他認為Netflix 次季新增訂閱人數低於該公司自家預期，第三季財測也可能疲弱。

然而，他認為Netflix兩大王牌節目紙房子 (Money Heist)及獵魔士 (The Witcher)分別於 9 月和 12 月發布，而 Patterson 預期下一季《獵魔士》可能會在 11 月或 12 月發布。Netflix預期今年原創內容花費 170億美元，相較去年迪士尼則僅支出 10 億美元。

Patterson指，Netflix仍是產業領導者，盈利增長潛力超過三成，再者即使訂閱數字放緩，亦不會影響Netflix財務狀況，因每100萬用戶對收入的影響只有不到1%，他維持對Netflix買入評級，目標價650 美元，潛在升幅達三成。

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