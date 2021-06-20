【通脹升溫】聯儲局續轉鷹? 下周多位聯儲局成員發言

聯儲局於上周的議息會議中，表示提早加息時間表，引發本周股匯債市震盪，下周聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）出席國會聽證，並有多名官員發言。此外，下周五將會公布個人消費支出 (PCE)物價指數。

美聯儲計劃提前加息打擊商品價格 高盛仍持正面看法 籲乘機買入對沖通脹

上周鮑威爾在議息會議後表示，將開始縮減購債規模，而且利率點陣圖顯示，有局方官員預期2023年將加息兩次，導致美股連日走低，美元上升。鮑威爾將會於下周二 (22 日) 向眾議院新冠危機小組委員會，就局方政策及美國經濟作聽證。

此外，下周將有多位聯儲局公開委員會成員發言，包括紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams、舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly、克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁Loretta Mester、亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic和聖路易聯邦儲備銀行總裁James Bullard; 另外，下周五亦會公布核心PCE數據。

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