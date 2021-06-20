【東京奧運】烏干達奧運選手確診 成東奧首例新冠病例

東京奧運將於1個月後舉行，各地選手陸續抵達東京，烏干達代表團上周抵達東京成田機場後，於機場檢疫時證實確診新冠肺炎，是首例東奧選手證實染疫，烏干達代表團合共9人，該國將在今屆奧運參與包括拳擊、舉重、游泳項目。

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據指代表團周六（19日）約六時抵達成田機場後，發現一位未有病徵的烏干達運動員染疫，目前已送往指定設施隔離，惟同行的另外8名成員未有確診，他們在周日（20日）乘專用巴士前往大阪泉佐野市。

在出發到日本前，烏干達代表團已接種兩劑阿斯利康和牛津大學新冠疫苗，出國前72小時接受檢測皆未有發現有人確診。東京奧組委回應指，東奧有指引處理染疫問題，確保賽事安全舉行。

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