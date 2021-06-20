  • 31°C
香港時間 : 2021620日 (日) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】烏干達奧運選手確診 成東奧首例新冠病例

股樓投資 17:12 2021/06/20

分享：

東京奧運將於1個月後舉行，各地選手陸續抵達東京，烏干達代表團上周抵達東京成田機場後，於機場檢疫時證實確診新冠肺炎，是首例東奧選手證實染疫，烏干達代表團合共9人，該國將在今屆奧運參與包括拳擊、舉重、游泳項目。

【東京奧運】或面對疫情威脅 日本擬設觀眾入場人數上限1萬

據指代表團周六（19日）約六時抵達成田機場後，發現一位未有病徵的烏干達運動員染疫，目前已送往指定設施隔離，惟同行的另外8名成員未有確診，他們在周日（20日）乘專用巴士前往大阪泉佐野市。

在出發到日本前，烏干達代表團已接種兩劑阿斯利康和牛津大學新冠疫苗，出國前72小時接受檢測皆未有發現有人確診。東京奧組委回應指，東奧有指引處理染疫問題，確保賽事安全舉行。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 烏干達 運動員 大學 運動 機場 牛津

上一篇文章

【通脹升溫】聯儲局續轉鷹? 下周多位聯儲局成員發言

下一篇文章

【電子消費劵】暫不對退貨設關卡 陳茂波指或會追究合謀套現

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋