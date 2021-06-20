【父親節】零售店線上銷售大增　友和YOHO：遊戲機系列銷量升12倍

▲ 友和YOHO創辦人及營運總監徐嘉穎表示，該店父親節活動期間，平均每張訂單的金額按年升15%，銷量亦大增。（友和YOHO提供圖片）

今日迎來疫情下第二個父親節，隨着港人的消費習慣逐漸從線下購物變為網購，有零售店坦言，父親節線上銷售大增，平均消費亦升逾1成。

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友和YOHO創辦人及營運總監徐嘉穎表示，該店父親節活動期間，平均每張訂單的金額按年升15%，銷量亦大增，當中以遊戲機系列最熱銷，按年急升12倍，其次是桌上電腦類別升8.5倍，第三位是智能手機升1倍，反而傳統電動鬚刨的升幅不大。「可能因為疫情下多留在家中，令在家工作及娛樂相關產品的銷情較好。」

她亦留意到，線上訂單數量比疫情前增加，2019年的父親節，線上訂單只佔7成，其餘3成為實體店銷售，今年線上訂單已增至82%。她估計，現時疫情回穩，逐漸激發起港人的消費意慾，加上疫情下無法去旅行，不少港人願意花錢買貴價禮物給父親慶祝。

亞洲文創商品網站Pinkoi港澳區副總經理鄧倩盈亦透露，相比疫情前的父親節，今年消費者平均買禮物的金額增加1成。購買的產品亦有改變，疫情前多以能展現外型的服飾、配件、儀容打理等商品為主，如棉麻服飾、男性修容禮盒。而在疫情出現後，改以居家生活用品為主，且更加注重健康衛生，如牙刷消毒抗菌工具、健康分隔食物餐盤。

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記者：朱悅瀅