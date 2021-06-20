  • 32°C
香港時間 : 2021620日 (日) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親節】零售店線上銷售大增　友和YOHO：遊戲機系列銷量升12倍

商業 16:33 2021/06/20

分享：

友和YOHO創辦人及營運總監徐嘉穎表示，該店父親節活動期間，平均每張訂單的金額按年升15%，銷量亦大增。（友和YOHO提供圖片）

今日迎來疫情下第二個父親節，隨着港人的消費習慣逐漸從線下購物變為網購，有零售店坦言，父親節線上銷售大增，平均消費亦升逾1成。

【麥當勞優惠】麥當勞6月19日至20日　推父親節優惠套餐50元　

【父親節】SOGO推多重限時優惠　優惠價換購父親節禮物 

友和YOHO創辦人及營運總監徐嘉穎表示，該店父親節活動期間，平均每張訂單的金額按年升15%，銷量亦大增，當中以遊戲機系列最熱銷，按年急升12倍，其次是桌上電腦類別升8.5倍，第三位是智能手機升1倍，反而傳統電動鬚刨的升幅不大。「可能因為疫情下多留在家中，令在家工作及娛樂相關產品的銷情較好。」

她亦留意到，線上訂單數量比疫情前增加，2019年的父親節，線上訂單只佔7成，其餘3成為實體店銷售，今年線上訂單已增至82%。她估計，現時疫情回穩，逐漸激發起港人的消費意慾，加上疫情下無法去旅行，不少港人願意花錢買貴價禮物給父親慶祝。

亞洲文創商品網站Pinkoi港澳區副總經理鄧倩盈亦透露，相比疫情前的父親節，今年消費者平均買禮物的金額增加1成。購買的產品亦有改變，疫情前多以能展現外型的服飾、配件、儀容打理等商品為主，如棉麻服飾、男性修容禮盒。而在疫情出現後，改以居家生活用品為主，且更加注重健康衛生，如牙刷消毒抗菌工具、健康分隔食物餐盤。

【父親節】荃灣廣場家品家電低至半價　消費享限定親子工作坊

記者：朱悅瀅

相關文章

【麥當勞優惠】麥當勞6月19日至20日　推父親節優惠套餐50元　
2021/06/17
【麥當勞優惠】麥當勞6月19日至20日　推父親節優惠套餐50元　
【父親節優惠】奧海城推動STEM教學及MAKER文化　定期舉辦STEM工作坊
2021/06/16
【父親節優惠】奧海城推動STEM教學及MAKER文化　定期舉辦STEM工作坊
【父親節】SOGO推多重限時優惠　優惠價換購父親節禮物
2021/06/12
【父親節】SOGO推多重限時優惠　優惠價換購父親節禮物
【父親節】荃灣廣場家品家電低至半價　消費享限定親子工作坊
2021/06/11
【父親節】荃灣廣場家品家電低至半價　消費享限定親子工作坊

你可能感興趣

【麥當勞優惠】麥當勞6月19日至20日　推父親節優惠套餐50元　
18:55 2021/06/17
【麥當勞優惠】麥當勞6月19日至20日　推父親節優惠套餐50元　
【父親節優惠】奧海城推動STEM教學及MAKER文化　定期舉辦STEM工作坊
18:25 2021/06/16
【父親節優惠】奧海城推動STEM教學及MAKER文化　定期舉辦STEM工作坊
【父親節】SOGO推多重限時優惠　優惠價換購父親節禮物
17:00 2021/06/12
【父親節】SOGO推多重限時優惠　優惠價換購父親節禮物
父親節 疫情 零售 銷售 電視遊戲機 手提遊戲機 智能手機

下一篇文章

【網絡安全】Pornhub被指外流30名女子私密影片　再次被控非法侵犯他人隱私
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場