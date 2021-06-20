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【東京奧運】烏干達代表團成員抵日時確診 已打2劑疫苗

環球政治 17:09 2021/06/20

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距離東京奧運正式開幕尚有約1個月，各國選手陸續抵達日本作最後準備。1名烏干達代表團成員抵達日本時的新冠病毒檢測結果呈陽性，為今屆東京奧運首次發現代表團成員確診，而這名成員出發前已完成2劑新冠疫苗接種。另外，日本政府擬允許最多兩萬人入場出席東京奧運開幕式。

緬甸國家隊門將拒回國 留日本申難民資格 【下一頁】

烏干達代表團上周六（19日）晚抵達東京成田機場，一行9人包括在參與拳擊、舉重和游泳項目的運動員及他們的教練。其中一名代表團成員在機場的新冠檢測結果呈陽性反應，目前入住日本政府指定的隔離設施。

烏干達代表團成員在出發前，都已完成2劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗接種，並在離境前取得陰性檢測證明。

日本當局並未透露確診代表團成員的詳情。至於烏干達代表團其餘8名成員於周日（20日）較早時，乘坐官方安排巴士前往大阪市的酒店。烏干達隊是繼澳洲女子壘球隊後，第2支抵達日本的外國代表團，這次也是東京奧運首次發現有外國代表團成員確診。

日本解除9都府縣緊急狀態宣言 沖繩擬延3周（第二版） 【下一頁】

日本《共同社》報道，東京奧組委計劃開幕式時允許共2萬人入場，包括觀眾、工作人員及相關人士。奧組委、日本政府、東京都政府、國際奧委會（IOC）及國際殘奧委會（IPC） 將於周一（21日）進行5方會談，料將討論相關議題。外界猜測觀眾人數將定於場館容納人數上限的50%，即最多1萬人。

但鑒於贊助商及 IOC等相關人員極多，已超出1萬人，料需減少工作人員數目。

責任編輯：李俊儀

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