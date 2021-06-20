【數碼轉型】中建香港發展「全民BIM」　採用雲端技術降使用門檻

▲ 推動全民皆BIM 建築商加快引入創新科技

建築業加快引入建築信息模擬（Building Information Modeling，BIM）等創新科技，加強工程效率。有業界人士分享，本地逐步引入這類新技術已逾10年，運作已日漸成熟。而透過企業內部培訓，加上採用雲端技術，降低員工運用新技術的門檻，能逐步克服引入創新科技的挑戰。

中建香港建築信息總監吳志威分享，該企應用建築信息模擬技術已逾10年，至數年前公司有見這將會是長遠趨勢，加強有關投資，包括設立BIM團隊加強對同事推廣技術，至去年更成立BIM訓練中心。

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據了解，現時中建香港有40個進行中的項目採用BIM，以今年開展的項目計算，佔比已逾9成，可見技術應用已頗廣泛。

BIM主要指在建築設計、施工以至營運上，透過三維建築模擬軟件，為建築商與營運者等提供並管理建築資訊，從而提高工程效率。吳志威分享，近日旗下較為標誌性的項目，包括為對應疫情急需火速興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心，「這項目沒有BIM就不成事」。

「組裝合成」 建築期4年變4月

他解釋，醫院設施一般需時約4年興建，但該項目只需4個月便竣工，背後全靠「組裝合成」（Modular Integrated Construction，MiC）技術，先遙距在工廠製作病房等設施組件，運至工地裝配，而工廠就依靠BIM技術掌握現場資訊，才可準確生產組件。

▲ 以組裝合成技術建造的大嶼山醫院香港感染控制中心，採用BIM，大幅加快工程進度。（受訪者提供圖片）

問及引入BIM的挑戰，吳志威說：「最大困難是人的思維，不太願意改變。」他解釋，為讓同事加快應用新技術，要千方百計讓同事見到好處，並降低技術門檻。公司就以「人才培訓、技術引入、項目評核」三者建立BIM的運作體系，特別是人才方面，依據同事工作需要設立訓練課程與實戰計劃。「我們的口號是全民皆BIM，不單是專責團隊，要BIM滲入各個職位的工作。」

他續指，之前曾有見同事完成培訓後，未有積極應用BIM，發現員工電腦設備不足成問題，因BIM軟件應用要求效能較強的電腦，但要全公司約1,500位工程人員的電腦全面升級，絕不簡單。

中建香港就夥拍企業雲端技術供應商Nutanix，採用其虛擬桌面服務方案，讓員工可在任何配置的電腦使用BIM，不需硬件升級。Nutanix香港及台灣董事總經理楊君霈補充，企業引入新技術時，用戶體驗很重要，而且工程人可能需要隨時應用軟件查看設計，因此具流動性的方案適合業界應用BIM。

▲ 中國建築資訊科技建築信息總監吳志威（左）分享，本地市場對BIM的應用亦愈來愈深化，由總承包商推動逐步建伸至分判商亦已開始使用。圖右為Nutanix香港及台灣董事總經理楊君霈。（馮漢柱攝）

記者: 周俊霖