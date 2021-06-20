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【YouTube】 YouTube App畫中畫即將登陸 香港擬未有份

環球政經 16:48 2021/06/20

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「畫中畫」(Picture-in-picture)只聽名可能未必了解，其實即是讓用戶於同一屏幕中作兩項或以上操作，亦不會受影響。好像Telegram的視像通話畫中畫功能則可讓用戶一邊視像通話，一邊繼續跟他人互傳訊息。而YouTube方面，近期有外媒指平台打算把「畫中畫」播放功能，帶至iOS版YouTube App。

該報道續指，正開放予YouTube Premium的用戶使用初期功能，其後將擴至全美國所有用戶。而用法則是只要用戶將正在播放的影片縮至一個小型浮動視窗，便可同時看影片之外，亦可瀏覽其他平台網站。

不過，據報有關功能就未有提及推向其他地方的時間，換言之，香港則可能暫時未有份，而詳細日子只好留待YouTube方面正式公布。

至於其他應用程式如Netflix及Amazon Prime Video等平台，早於去年iOS14推出畫中畫功能後，亦相繼推出支援。

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責任編輯 ： 陳子謙

 

 

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