世衛警告Delta變種成主流病毒株 但仍未建議打加強劑

全球多國陸續發現Delta變種（印度首先發現），世界衛生組織（WHO）警告Delta變種病毒具高度傳染性，正逐漸演變成全球新冠疫情主要流行病毒株。世衛指全球疫情因Delta變種而不斷變化，惟堅稱未是時候建議接種新冠疫苗加強劑。

英國連續3日確診破萬 專家指第3波疫情已爆 【下一頁】

WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）上周五（18日）表示，Delta變種的傳播能力顯著增加，有研究發現Delta變種傳播能力較Alpha變種（英國首先發現）高60%。

斯瓦米納坦指全球疫情因各款變種病毒而不斷變化，科學家目前仍需收集更多有關Delta變種的數據，研究Delta變種對新冠疫苗效用的影響。

為應對Delta變種，不少國家正準備為國民接種加強劑。斯瓦米納坦表示，現在建議接種加強劑仍為時過早。她指出目前全球大部分地區的高危群體尚未接種首劑疫苗，亦未有決定性資料支持世衛提出這項建議。

而部分國家今年稍後時間將為人們接種第3劑疫苗，她相信世衛屆時會得知相關數據，特別是針對高危人群的數據。

法庭裁定9月底需交付8020萬劑阿斯利康疫苗予歐盟 或面臨罰款 【下一頁】

美國​​​疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）上周五表示，當局預料Delta變種將成為美國主要流行變種病毒株，呼籲美國人應盡快接種新冠疫苗。華倫斯基強調，雖然Delta變種傳播情況令人憂慮，但疫苗依然有效。

而英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）上月宣布，英國正在研發加強劑，有望在秋季推出，以免冬季再次出現確診個案激增的情況。

責任編輯：李俊儀