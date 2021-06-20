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【英國疫情】連續3日確診破萬 專家指第3波疫情已爆

環球社會熱點 15:07 2021/06/20

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英國近期的新冠肺炎疫情有惡化跡象，英國連續3日新增過萬宗新冠肺確診個案，政府專家認為確診數字反映英國已爆發第三波疫情，而且英國新一波疫情的住院患者年齡明顯較年輕，而且大部分人都未有接種新冠疫苗。

【阿斯利康疫苗】法庭裁定9月底需交付8020萬劑予歐盟 或面臨罰款 【下一頁】

根據英國政府截至上周六（19日）的數據，英國單日再增10,321宗確診，為連續第三日新增過萬宗確診，累計確診數字超過462萬宗。

與前一個周六（12日）單日新增7,738宗確診相比，英國的單日確診數字較前一周同期大增約三分之一。

另外，英國單日再新增14名新冠患者死亡，確診28日内死亡的新冠患者人數達到127,970人，而新冠肺炎列為登記死因的人數更達到15.3萬人。

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）顧問芬恩（Adam Finn）表示，英國的確診數字正處於上升，即使大家可樂觀地預計上升速度不會再變快，但他仍肯定第三波疫情正在發生。

芬恩表示他無信心英國當前的新冠疫苗接種率，可超越Delta變種（印度首先發現）的傳播速度。但他指出如能加快為全國較年長人士接種第二劑疫苗，就可避免大量新冠患者住院或死亡，從而控制疫情。

馬來西亞研究「溝針」 加強對抗變種病毒 【下一頁】

根據英國政府於上周四（17日）更新的數據，英國有1,316名新冠患者留院，較本月初的928宗大幅增加超過4成。英國官員表示新一波疫情的住院患者明顯年輕很多，而且大部分人都未接種疫苗。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員蒂爾德斯利（Mike Tildesley）表示，目前留院的患者往往較年輕，而他們的病情會較長者輕微，因此當前住院患者的康復率或會較高。

英國截至上周五（18日）已有超過4,267萬人、即81%成年人口接種最少一劑新冠疫苗。而英國有超過3,108萬人、即59%成年人口已接種兩劑新冠疫苗（編按：59%並不等同整體完成接種疫苗比率，因英國人可選擇打單劑的強生疫苗）。

責任編輯：鄭錦玲

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