【電子消費券】八達通推出電子消費券獎賞 可獲得最多118元增值額

即將於下月接受登記的電子優惠券，作為領取消費券的公司近期均先後推出不同優惠予各用家。當中八達通就宣布推出獎賞，假若市民利用八達通登記將可獲最多118元增值額，及逾3000元商戶優惠。

八達通方面表示，首200萬名以八達通登記領取的市民，把登記領取的八達通加入app內，在政府消費券計劃網站登記完成後，可獲得18元八達通增值額。

另外，在8月及9月期間，使用已登記的八達通卡單月消費滿1000元（單筆消費必須在200元或以上），每月可獲贈50元八達通增值額，名額有100萬個，先到先得。合計每位以八達通登記的市民最多可獲118元的八達通增值額。

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另一方面，商戶優惠券的八達通付款點逾10萬個，接受八達通付款的商戶涵蓋多個類別，並會推出八達通卡尊享優惠，可在八達通App下載相關優惠券，總值超過3000元。

同時間，公司亦跟港鐵下商場以及新鴻基地產旗下的購物商場合作，推出八達通卡尊享飲食購物獎賞。

於港鐵旗下的12個商場會於下月初推出八達通卡飲食購物優惠，低至83折。至於新鴻基地產旗下22個商場會自8月開始，送出總值逾300萬元電子優惠券。

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