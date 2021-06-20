【電子消費劵】暫不對退貨設關卡 陳茂波指或會追究合謀套現

電子消費劵將在下月起開始接受登記，財政司司長陳茂波指如發現有人合謀套現消費券，不排除會按照法律作出追究，但認為不少商戶處理退貨時，只能提供換貨服務，因此不擔心出貨利用退兵套現的問題，但如市民認為退貨是無可避免，也不希望在此設下不必要關卡。

【電子消費券】盡量兼顧各人需要 陳茂波：5,000元可用於支付交通費

他強調，如發現商戶與顧客合謀套現，不排除會有後果，至於合謀套現是否涉及刑責，又或者能否再參與消費券計劃，則要按個案而定。再者，陳茂波指電子支付平台已有恆常檢視商戶的行為習慣，如果發現異常或會將商戶列入黑名單，涉及串謀欺騙更不排除會按法律追究。

早前陳茂波表示，在聽取市民及立法會的意見後，將容許市民將5,000元消費券，用作交通費之用，希望令消費券使用範圍更廣。

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