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【美股焦點】大摩指兩項關鍵抵消用戶使用量減少 社交媒體股首選Facebook

股樓投資 14:33 2021/06/20

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摩根士丹利發表報告指，疫情放緩令社交媒體平台的用戶參與度下降，但在一眾社交媒體股份中，Facebook仍是他們的首選，報告指「大型社交媒體中，我們最為看好Facebook，因其投資回報率（ROI）領先同業，產品創新且不少功能已能夠帶來盈利，能抗衡近日用戶參與度的負面影響。」

【美股分析】股票前景愈分化潛在回報愈高? 《巴隆氏》薦24隻高爭議股

大摩指隨疫情放緩，大眾在社交媒體所花的時間將會減少，令社交媒體使用量下降，這反令Facebook的廣告定價及其功能的投資回報率顯得重要，因該兩項關鍵將有助推動廣告業務增長，帶動Facebook於今明兩年表現勝過預期。

該行又指，只要動態廣告的加載率輕微上升，也足以抵消用戶參與度下跌的影響，大摩認為Facebook愈來愈多功能能夠盈利化，將為明年帶來每股16美元的自由現金流，目標價為440美元，與現價有三成上升空間。

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撰文 : 林展鋒

疫情 上升空間 廣告 大眾 產品 目標價 媒體 廣告 美股 Facebook

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