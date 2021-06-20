【美股焦點】大摩指兩項關鍵抵消用戶使用量減少 社交媒體股首選Facebook

摩根士丹利發表報告指，疫情放緩令社交媒體平台的用戶參與度下降，但在一眾社交媒體股份中，Facebook仍是他們的首選，報告指「大型社交媒體中，我們最為看好Facebook，因其投資回報率（ROI）領先同業，產品創新且不少功能已能夠帶來盈利，能抗衡近日用戶參與度的負面影響。」

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大摩指隨疫情放緩，大眾在社交媒體所花的時間將會減少，令社交媒體使用量下降，這反令Facebook的廣告定價及其功能的投資回報率顯得重要，因該兩項關鍵將有助推動廣告業務增長，帶動Facebook於今明兩年表現勝過預期。

該行又指，只要動態廣告的加載率輕微上升，也足以抵消用戶參與度下跌的影響，大摩認為Facebook愈來愈多功能能夠盈利化，將為明年帶來每股16美元的自由現金流，目標價為440美元，與現價有三成上升空間。

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