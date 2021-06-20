【737 MAX】 波音737 MAX 10試飛 料2023年正式啓用

美國波音公司旗下的737 MAX 10較早時完成首次試飛，預計於2023年會正式啓用。外媒報道，飛機於華盛頓上空完成約2.5小時飛行，並於當地時間中午返航。

現時預料飛機2023年正式啓用，但仍而通過測試及安全認證的各項工作。這次737 MAX 10據了解可容納230個座位，比737 MAX 9的178至220位要多，更拉近跟擁有185至240席位的A321neo的載客量差距。A321neo是空中巴士的飛機。

不過737 MAX 10的飛行距離為大約3300海里（6100公里），比A321neo的4000海里較少。

至於是次新機宣傳，有分析認為是相對以往低調不少,或許跟波音公司先後因事故737 MAX系列遭到停飛，以及疫情影響下，而相對這次宣傳新機首航上變得低調。

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責任編輯 ： 陳子謙