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【737 MAX】 波音737 MAX 10試飛 料2023年正式啓用

環球政經 21:25 2021/06/20

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美國波音公司旗下的737 MAX 10較早時完成首次試飛，預計於2023年會正式啓用。外媒報道，飛機於華盛頓上空完成約2.5小時飛行，並於當地時間中午返航。

現時預料飛機2023年正式啓用，但仍而通過測試及安全認證的各項工作。這次737 MAX 10據了解可容納230個座位，比737 MAX 9的178至220位要多，更拉近跟擁有185至240席位的A321neo的載客量差距。A321neo是空中巴士的飛機。

不過737 MAX 10的飛行距離為大約3300海里（6100公里），比A321neo的4000海里較少。

至於是次新機宣傳，有分析認為是相對以往低調不少,或許跟波音公司先後因事故737 MAX系列遭到停飛，以及疫情影響下，而相對這次宣傳新機首航上變得低調。

【大行點睇】中信証券指阿里雲將成阿里巴巴下一輪估值提升驅動力　維持「買入」評級【下一頁

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責任編輯 ： 陳子謙

 

 

 

疫情 MAX 波音 空中巴士

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