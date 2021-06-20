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【太空望遠鏡】哈勃太空望遠鏡出現故障 探索宇宙有逾30年

環球政經 16:22 2021/06/20

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美國太空總署（NASA)較早時宣布，探索宇宙超過30年的哈勃太空望遠鏡(Hubble Space Telescope) 自本月13日開始因出現故障而停止運作。NASA 方面指出，是由於當中的名為「控制與協調科學儀器，以及監察有關儀器的健康和安全」電腦出現事故，至於望遠鏡本身及各個科學儀狀況都是良好的。

初步顯示，由於電腦的一個記憶模組失靈，引致望遠鏡停止運作，有關人員曾試重新啟動電腦但失敗，而之後想試圖轉為備份記憶體模組亦同樣未能成功。

事實上，是次出事的電腦技術是1980年代的技術，雖然於2009年於維修任務中進進行更換。

哈勃太空望遠鏡於1990年發射升空，這30多年來都傳回多張珍貴太空銀河系的影像，改變人類對太空的視野。至於新一代的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope)則預今年稍後時間發射上太空，以更深入的探索太空。

【大行點睇】中信証券指阿里雲將成阿里巴巴下一輪估值提升驅動力　維持「買入」評級 【下一頁】

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責任編輯：陳子謙

 

 

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