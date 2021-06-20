【新股IPO】一文看清有關奈雪的茶2150知多少

相信近期都聽到不少人提及奈雪的茶（新上市編號：02150），除了因為公司於6月18日開始招股外，亦都是其茶飲品於現時年輕一代受歡迎有關。除此之外，大家又對公司有多少認識呢？ 以下將為大家介紹。

首先雖然有不少人都認識這個品牌，但其實品牌至今成立僅6年。而公司創辦人趙林、彭鑫由於當初受到中國茶文化及全球咖啡連鎖店概念啓發，於深圳開設第一間分店。加上奈雪的茶除了茶飲如鮮果茶之外，亦有其他食品販售，產品多選擇。

而內地對茶飲近年掀起風潮，奈雪的茶過去6年內快速擴張。而品牌更於2020年一項調查中，為國內高端現製茶飲店市場中，成為第二大茶店品牌，亦於年輕人中，是一個受歡迎及熟悉的品牌。

初步招股資料顯示，直至去年底，奈雪的茶擁有491家店舖，截至最後可行日期則擴張至556間。奈雪的茶董事長兼首席執行官趙林曾表示，公司今年目標再開新店300至350家，有信心能夠達成。

由於內地的電子支付盛行，奈雪的茶的收益有7成靠手機APP等支付形式，而其增長策略，亦是進一步的數字化營運，以及擴大在新市場的業務規模、加強供應鏈能力等。

公司招股日期至下星期三（6月23日），計劃發售約2.57億股，招股價介乎17.2元至19.8元，集資最多約51億元，一手（ 500股）入場費9999.7元。

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