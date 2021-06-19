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港鐵罕見競投官地 夥九置華懋入標中環項目

股樓投資 22:10 2021/06/19

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中區一幅大型商業用民耀街新海濱3號商業地的招標程序於昨日（18日）完結，共收到6份標書，包括長實（01113）、新地（00016）、恒地（00012）、信置（00083）等，而九倉置業（01997）則是伙港鐵（00066）與華懋參與競投。

過往曾因壟斷行為被罰約80億歐元 傳歐盟擬調查Google廣告業務  詳情請看[下一頁]

過往，港鐵小有競投官地，九龍倉置業表示，各個夥伴可以各自的專長為項目增值。而華懋相信，三方可為項目發展及管理帶來協同效益，並料新海濱3號地有助提升該集團的投資組合及租金收入，長遠支持華懋的可持續發展。

該地皮佔地逾51萬平方呎，最高可建樓面逾160萬平方呎，可用作零售及寫字樓用途。中標之發展商需要提供不少於約27萬平方呎公眾休憩空間，及多層行人通道以接駁中環核心商業區。

【大行點睇】中信証券指阿里雲將成阿里巴巴下一輪估值提升驅動力　維持「買入」評級  詳情請看[下一頁]

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市場最新對地皮估值降至330億至645億元，有望成為本港史上最貴官地，折合每呎樓面地價最多4萬元。今次招標採用「雙信封制」，即不一定價高者得，政府會按規劃設計評審標書。

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撰文 : 趙家盈

雙信封制 招標 中環 港鐵 零售 商廈 新地 長實 港鐵 發展商

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