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印度最大電子支付平台擬上市 阿里巴菲特軟銀皆為股東 預計集資30億美元

股樓投資 22:00 2021/06/19

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外媒報導指，印度最大電子支付平台Paytm將會於下月召開股東大會，並請求批准IPO計劃。公司計劃發行16.1億美元新股，以及1%的潛在超額配售，以籌資約30億美元，預計為印度史上最大規模的IPO。

【疫市奇葩】新世界柏傲莊III膺「史上最強」票王 收逾3.05萬票破香港開埠紀錄  詳情請看[下一頁]

首次公開發行的股票將包括新股和現有股票，印度規定兩年內上市的股票比例為10%，5年內上市的股票比例為25%。

目前，螞蟻集團及阿里巴巴（09988）共持有37%股權，而「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡及軟銀集團都為股東之一。為通過印度證券交易委員會的審查，螞蟻集團需在過程中減持約5%的股份。

【大行點睇】中信証券指阿里雲將成阿里巴巴下一輪估值提升驅動力　維持「買入」評級  詳情請看[下一頁]

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目前，Paytm於印度擁有約1.5億用戶數量，用戶每月的交易量為14億宗，其業務已經從數碼支付擴展到銀行、信用卡和金融服務等領域。

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撰文 : 趙家盈

減持 阿里巴巴－SW（09988） 巴菲特 經濟 股票 阿里巴巴 香港經濟日報 香港 IPO 印度

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