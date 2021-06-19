強硬派萊希初步取逾1700萬票 料成伊朗新總統

伊朗總統大選投票結束，初步結果顯示，強硬派候選人司法總監萊希獲得1,780萬票，較次名候選人多出1,450萬票，料毫無懸念成為伊朗新總統。另外2位主要競爭對手已恭賀他當選。

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伊朗總統大選已初步點算90%票數，伊朗官員表示有2,860萬人投票，投票率較2017年大選的逾 4,100 萬人投票為低。非官方點票結果顯示，強硬派候選人萊希（Ebrahim Raisi）已取得逾一半票數，獲得逾1,780萬票，大幅度拋離對手，鐵定成為伊朗新總統，結束過去8年中間派總統魯哈尼 （Hassan Rouhani） 統治。

其餘主要對手包括保守派對手薩伊（Mohsen Rezaei）、中間派前央行行長赫馬提（Abdolnaser Hemmati），分別獲得330萬及240萬票，他們都先後向萊希表達恭賀當選。第4名對手Amirhossein Ghazizadeh Hashemi則取得100萬票。

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魯哈尼於國家電視台發表講話，承認人民已選出新總統，講話中雖未提及萊希名字，但魯哈尼指當正式點票結果公布後，將公開向下任總統表達祝賀，強調「某人已取得大部分選票」。

伊朗最高領袖哈梅內伊 （Ayatollah Ali Khamenei）被指干預及操控是次選舉過程，多名改革派對手被哈梅內伊安排的憲法監護委員會取消選舉資格，令萊希在無眾多競爭對手下勝出選舉。伊朗民眾因此杯葛總統大選而拒絕投票，導致是次投票率低下。

現年60歲的萊希過去多年一直擔任檢察官職務。他於在2017年的總統選舉以大比數落敗，輸給現任總統魯哈尼，萊希其後於2019年被任命為司法總監。他被指統治當地的神職人員非常忠誠，與最高領袖哈梅內伊關係密切，甚至被視為其繼任人。

責任編輯：郭麗明