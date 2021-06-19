【疫市奇葩】新世界柏傲莊III膺「史上最強」票王 收逾3.05萬票破香港開埠紀錄

新世界 (00017)大圍站上蓋臨河登峰之作「柏傲莊III 」再下一城，締造新盤神話，勁收3.05萬票，榮膺「史上新盤票王」，打破香港開埠以來的紀錄。

新世界新盤「柏傲莊」自去年10月疫市開售，至今已三度打破97後新盤票王紀錄，坊間更形容『難中過六合彩』，一戶難求。今年壓軸登場的「柏傲莊III 」，單位配備更多自家研發的智慧室內專利裝置，不但獲柏傲莊第1、2期的向隅客繼續支持，更吸引到新的捧場客入票，今天截票共收3.05萬票，打破維持了24年、於97年寫下的新盤票王紀錄，創造疫市奇葩。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「入票反應熾熱證明市民對這類優質樓盤需求殷切，剛性需求龐大。柏傲莊是集團登峰之作，建築設計獨特加上配備自家研發的貼心專利設備，造就『柏傲莊III』刷新香港開埠以來的新盤票王紀錄，衷心感謝大家對新世界品牌的支持。」

柏傲莊第一至三期累售2,769伙，佔整個項目近9成單位，套現逾331億元。其中本月開初開售的第三期共沽666伙，套現逾$94億。

市場消息指，買家7成來自新界，2成屬九龍區，餘下屬港島區；當中8成為用家，2成為投資客。

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