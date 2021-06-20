【5000元消費券】電子消費券懶人包　幾時可登記＋適用範圍？（附登記網址）

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【抗疫科研】核能專家研等離子殺病毒專利 夥公營機構落地應用
港府即將派發5000元電子消費券，合資格的市民可以在7月4日至8月14日期間，以電子或書面登記。該5000元電子消費券將會分2至3期發放，視乎市民選用的支付工具，包括八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK收取。【登記連結】
其中Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO 可分兩期領取：
八達通則分 3 期發放：
首兩星期完成登記 將獲首批發放
7月4日至7月17日登記，最快可在 8 月 1 日可獲取第一期消費券，兩個月後（10月1日）可獲第二期。
首批Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO電子消費券到期日：
2021年12月31日
第二批Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO電子消費券發放：
第二批八達通電子消費券發放：
消費券適用範圍：
接受支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等
不適用於以下交易類別：
責任編輯：張寶燕