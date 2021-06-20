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【5000元消費券】電子消費券懶人包　幾時可登記＋適用範圍？（附登記網址）

科技 12:00 2021/06/20

分享：

港府即將派發5000元電子消費券，合資格的市民可以在7月4日至8月14日期間，以電子或書面登記。該5000元電子消費券將會分2至3期發放，視乎市民選用的支付工具，包括八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK收取。【登記連結】

其中Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO 可分兩期領取：

  • 第一期 2,000 元
  • 第二期 3,000 元
  • 款項會直接加入電子錢包
  • 可合併使用（最長有效期5個月）

八達通則分 3 期發放：

  • 第一期 2,000 元
  • 第二期 2,000 元
  • 第三期 1,000 元
  • 不過要待首兩期 4,000 元用完後才可獲第三期
  • 首兩期最長有7個月使用期
  • 可透過八達通APPS、八達通服務站或交通津貼機領取款項

首兩星期完成登記 將獲首批發放

7月4日至7月17日登記，最快可在 8 月 1 日可獲取第一期消費券，兩個月後（10月1日）可獲第二期。

首批Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO電子消費券到期日：

2021年12月31日

第二批Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO電子消費券發放：

  • 7月18日至8月14日完成的電子登記及所有書面登記
  • 第一期於2021年9月1日發放；第二期於2021年11月1日（有效期至2022年1月31日）

第二批八達通電子消費券發放：

  • 7月18日至8月14日完成的電子登記及所有書面登記
  • 第一期於2021年9月1日發放；第二期於2021年11月1日

消費券適用範圍：

接受支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等

不適用於以下交易類別：

  • 兌換現金
  • 政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）
  • 公用事業收費（即水、電、煤氣）
  • 公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會） 
  • 教育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學的收費） 
  • 購買金融產品或服務（例如保險）
  • 捐款（包括慈善、宗教及政治組織）
  • 直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）
  • 個人對個人（P2P）支付

【電子消費券】港府設中央系統　供市民登記電子消費券

【電子消費券】零售商料電子消費券可刺激生意　陸續推優惠配合

責任編輯：張寶燕

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