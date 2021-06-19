【抗疫科研】核能專家研等離子殺病毒專利　夥公營機構落地應用

▲ 本地科企甲壹科技行政總裁徐奕偉表示，早前委託美國不同權威實驗機構，證實旗下產品可殺滅新冠病毒，期望可將應用層面拓至更多公立醫院及公共交通工具等，幫助抗疫。

在抗疫新常態下，使用消毒殺菌產品漸成為社會大眾日常生活一部分，更激發不少本地科研人才為此積極研發。

本地科企「甲壹科技」行政總裁徐奕偉分享，經歷沙士一疫後，便着手研究以微閃電等離子滅菌技術，殺滅空氣中的細菌及病毒，冀利用科技協助社會應對疫境

市面上不斷湧現科技消毒產品，要突圍並非易事，不過徐奕偉指出，早於2003年沙士（嚴重急性呼吸系統綜合症）疫情後，已與團隊開始部署有關技術方案應對，花約3至4年時間研發出「微閃電等離子」專利技術。至去年初新冠肺炎疫情肆虐，更為其帶來更多機會令科研成果落地，將技術及產品的應用層面不斷擴大。

微閃電等離子 拓使用層面

事實上，他是次創業想到利用等離子技術滅菌，是源自於人生當中有約20年，在英、美兩地從事核聚變發電研究，曾經負責研究核聚變反應爐外圍的等離子。他分享，1970年代的一次石油危機，引發了他對能源問題的關注，繼而到英國曼徹斯特大學留學攻讀核能，當年並在曼徹斯特理工大學取得應用物理學博士學位。其後他曾經在英國政府實驗室工作，其間甚至在80年代最大型的歐洲聯合環狀反應爐，參與核聚變研究，至1989年再轉到美國能源部實驗室工作。惟經歷多年埋首研究後，核能研究似乎仍然停滯不前，令他希望試行研發等離子的其他應用研究。

當年沙士疫情，有見香港付上沉重代價，他已從外國回流數年，擔任企業的科技應用顧問，並一心希望繼續進行科研工作。因此啟發到他與團隊一同探討，利用科技防止病毒交叉感染，防範疫情再臨。他指出：

等離子技術早年主要用於半導體工業的芯片製造，而其研究則用於殺滅空氣細菌、病毒等不同致病源及霉菌。自去年初起，市場對空氣消毒機產品需求急增，令他們可以「食正」商機並回本。

目前其專利技術的首輪應用，主要針對不同場景的空氣滅菌機產品之上，涵蓋個人使用到工商業用途，例如便攜式、移動式及暖通空調式等。並且為不少大型機構如香港國際機場控制塔、港鐵羅湖及落馬洲鐵路兩大過境站、本港多間公立醫院，以及安老院等提供空氣殺菌技術。

他續指出，微型閃電殺菌技術仍有很大發展空間，所以在兩年前已開展第二階段的研發應用：表面殺菌產品，將應用於自動電梯扶手，以及水中殺菌。

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幸獲天使投資者 支持研發

但徐坦言，由研發至市場化期間耗費時間及資金，理想與現實實在有落差，一度阻礙科研進度。在研發成本方面，他透露，原本在兩年前預計整個項目需耗用300萬元，向政府申請150萬元資助。怎料需要等待近一年時間，才成功獲批該款項。在等待期間，團隊仍需要資金改善產品、持續研發及招聘人手等，結果令研發成本大增至700萬元。他指，幸好獲天使投資者支持，得而繼續研發。

至於表面殺菌產品市場化方面，他指目前已完成原型機（Prototype），並與機電工程署洽談於灣仔政府合署進行實地安裝測試，待項目獲批准後，預計再花約4至6個月改良，便可將產品正式推出市面。

早年小發明 成就首次創業經驗

▲ 他談及早年的「小發明」原來並非與等離子、核能相關，而是為個人電腦升級的硬件裝置。

徐奕偉笑言，其創業想法更可以追溯到大學時期，但「小發明」原來並非與等離子、核能相關，而是為個人電腦加裝的硬件裝置。

在接受本報訪問時，他從袋中分別掏出3項發明，包括「加Ram」（記憶體）神器、繪圖卡硬件及協助連接無綫鍵盤的零件。「當時研究來自用，不過想到其他人都可以一齊用、有需要，便由此開始小試牛刀，出售設計讓廠商生產。」成就了首次微型創業經驗，藉此幫補在英國留學的生活費。

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記者：張寶燕