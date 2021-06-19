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【電子消費券】八達通推電子消費券獎賞 最多可獲118元增值額

股市 17:46 2021/06/19

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八達通推電子消費券獎賞 最多可獲118元增值額

政府電子消費券將於七月初起登記，作為領取消費券的工具之一的八達通，宣布將會推出一系列獎賞，若市民使用八達通登記，將可獲得最多118元的增值額，以及超過3000元的商戶優惠。

【電子消費券】一文看清各界及支付工具最新消費券優惠【下一頁】

登記可獲最多118元增值額

八達通表示，首200萬名以八達通登記領取的市民，將登記領取的八達通加入八達通App，在政府消費券計劃網站登記完成後，就可獲得18元八達通增值額。

除此以外，在8月及9月期間，使用已登記的八達通卡單月消費滿1000元（單筆消費必須在200元或以上），每月可獲贈50元八達通增值額，名額有100萬個，先到先得。合計每位以八達通登記的市民最多可獲118元的八達通增值額。

可在八達通App下載消費優惠券 總值逾3000元

八達通又指，商戶優惠券的八達通付款點超過10萬個，接受八達通付款的商戶涵蓋多個類別，將會一起推出八達通卡尊享優惠，有關優惠券可在八達通App下載，總值超過3000元。

夥新鴻基旗下商場 送出逾300萬元優惠券

至於商場購物方面，八達通與港鐵商場及新鴻基地產旗下合共逾30個購物商場合作，推出八達通卡尊享飲食購物獎賞。當中，港鐵旗下12個商場，將於7月初推出八達通卡飲食購物優惠，優惠低至83折。自8月起，八達通將聯同新鴻基地產旗下22個商場，送出總值超過300萬元的電子優惠券。

相關文章：【電子消費券】AlipayHK登記用戶可獲最多5份獎賞 消費次數最多額外獲5000元

【ET講股通】梁耀康︰派消費券受惠股 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

編輯：梁安琪

電子消費券 港鐵 商場 港鐵 八達通

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